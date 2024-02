Por no reunir los requisitos legales para su admisión, un juez federal dio por no presentada la demanda de amparo del exdirigente del PRI en la Ciudad de México, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, preso en el Reclusorio Oriente, contra cualquier orden de aprehensión o presentación girada en su contra.

Juan Mateo Brieba de Castro, titular del Juzgado Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, había dado un plazo de cinco días a la defensa del llamado “Rey de la Basura” para que precisara de manera clara y concreta cuál era el acto reclamado, inconsistencias que no podían ser atendidas de oficio por parte del juzgado a su cargo.

Por lo que, al no atenderse los requerimientos y no satisfacerse los requisitos necesarios establecidos en el artículo 108 de la Ley de Amparo, el juez Brieba Castro dio por no presentado el amparo de Gutiérrez de la Torre, acusado del delito de trata de personas en su modalidad de explotación sexual agravada.

En la segunda semana de enero, el exdirigente priista solicitó la protección de la justicia contra la orden de aprehensión o presentación de los jueces Primero a Sexagésimo Noveno.

Cabe recordar que en audiencia de revisión de medidas cautelares, celebrada en diciembre de 2023, un juez de la Ciudad de México ratificó la prisión preventiva justificada al líder del PRI en la capital, porque se determinó que existe riesgo de que evada el proceso penal, si se le permite la libertad condicional.

