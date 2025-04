Inconforme con la elección de jueces por voto popular, Óscar Javier Mendoza Altamirano, juez de Distrito del Centro de Justicia Penal Federal, con sede en Colima, anunció en plena audiencia su retiro anticipado y de manera simbólica colgó su toga al dar por terminada la diligencia relacionada con la causa penal 39/2025.

Mendoza Altamirano se inició como chofer de juez y después escaló a juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, cargo que ejerció durante diez años.

Al encabezar su última audiencia, el pasado 15 de abril, el juez Óscar Javier Mendoza Altamirano señaló que se retira con dignidad al considerar que el cargo de juzgador no puede ser materia de una elección popular.

“El día de hoy me despido de esta que ha sido mi vida por más de 23 años y que, reitero en congruencia con mis principios con mis ideales, y por no poder considerar un cargo como el de juzgador pueda ser materia de una elección popular, con mi más profundo respeto para quienes están contendiendo por ese cargo, en el caso de un servidor, siempre sostendré que el puesto de un juzgador, no puede ser votado porque yo no tengo nada que ofrecerle a mis pretendidos votantes”, indicó en una sala de audiencia del Centro de Justicia Penal Federal en Colima, totalmente llena.

“Mi cargo, al igual que los de mis pares que integramos este Centro de Justicia y de todos y cada una de las personas juzgadoras que integramos al día de hoy, el Poder Judicial de la Federación, han sido alcanzados a través del trabajo del estudio y concursos de oposición, donde hemos competido contra no menos de mil juristas destacados que buscan llegar al cargo como juzgador”, indicó.

Y añadió: “En mi caso fueron más de mil contendientes para 25 plazas en la que resulte vencedor. Como consecuencia de ello, en esa misma congruencia, hoy me retiro, a partir de mañana seré un juez retirado, un juez en retiro, no me corre, no me corre el sistema no me corren una venganza política derivada de un juicio añejo de desafuero ni me corre un poder constituyente con una reforma judicial”.

Mendoza Altamirano aseguró que es totalmente falso que los jueces federales sean corruptos, lo que consideró como un discurso espurio. “Es totalmente falso que los jueces federales, seamos corruptos, es eso un discurso espurio, han sido mínimos los jueces que han sido sancionados por una razón así”.

“No obstante, por dignidad hoy frente a ustedes, depondré mi toga y me retiro con la misma dignidad que hace 10 años, el día de mi cumpleaños, asumí el cargo como juzgador federal”, sostuvo.

El juzgador se despidió de la Judicatura Federal que, dijo, le dio miles de satisfacciones porque “hace 23 años inicié como chofer de juez de Distrito. Hace 10 años de manera muy honrosa y con total dignidad he ocupado el cargo, jamás he tenido una queja administrativa fundada mucho menos una denuncia”.

“En esas condiciones, quiero agradecer a todos mis compañeros de trabajo, a mis pares, mi equipo de trabajo en lo particular y la administración de este centro de justicia, porque son el mejor equipo que me pudo haber tocado, son personas verdaderamente comprometidas con la labor que aquí desempeñamos con el servicio que aquí brindamos. Quiero agradecer a los fiscales a los defensores, porque siempre en todas las audiencias tuve algo que aprender de todos y cada uno de ustedes, y fundamentalmente a los justicia, porque es a quienes, además de la patria, servimos”, refirió.

