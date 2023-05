La Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado aprobó por unanimidad proponer a la Comisión Permanente que cite a periodo extraordinario el próximo 8 de junio, a fin de designar a dos de los tres comisionados que hacen falta en el Inai.

El presidente de la Jucopo, Ricardo Monreal Ávila, reconoció que no hay consenso en el grupo parlamentario de Morena, por lo que es muy probable que sea rechazada la propuesta, que requiere la aprobación por mayoría calificada.

El senador morenista señaló que fue muy claro al advertir al resto de los coordinadores parlamentarios que no puede comprometer más que su propio voto, por lo que la propuesta de abrir un extraordinario puede morir este mismo miércoles.

Lee también: Armenta y Monreal pagarían de su bolsa multas por no nombrar a comisionados del Inai, señala Juan Zepeda

Indicó que con este acuerdo, la Jucopo acata la orden judicial que la obliga a llamar a un periodo extraordinario, pero insistió en que no hay ninguna garantía de que se elija a los comisionados para que el Pleno del INAI se reactive. "Nosotros ya cumplimos y por unanimidad. (...)Ya no voy a cometer el mismo error. No ofrecí más que mi voto y mi bancada tendrá en todo momento derecho y libertad. No me voy a comprometer con un solo voto, salvó el mío.

"También afirme categóricamente que dentro de mi bancada hay una posición que insiste en que también se nombre o ya se proceda al nombramiento de los 75 nombramientos que existen de tribunales electorales, administrativos, agrarios y Judicatura", advirtió.

Ricardo Monreal detalló que se presentará a la Mesa Directiva de la Comisión Permanente dos ternas, en la que están incluidos los candidatos mejor evaluados para integrarse al Pleno del Inai.

Lee también: Pese a crisis, INAI seguirá combatiendo la corrupción: Ibarra Cadena

Adelantó que la primera terna que será presentada este miércoles a la Comisión Permanente está integrada por Luis Felipe Nava, Luis Gustavo Parra Noriega y Marina Alicia San Martin Rebolloso.

En tanto que la segunda terna la componen Julio Cesar Bonilla Gutiérrez, María de los Angeles Guzmán García e Ileana Hidalgo Rioja.

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión y muchas opciones más.

tjm/rmlgv