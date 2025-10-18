Más Información

Tras las e inundaciones en que han dejado varios municipios afectados, el exgobernador Javier Duarte mandó un mensaje en sus redes sociales en el que explicó, según él, las razones por las que el estado "está sufriendo".

Desde prisión, el exmandatario por el también señaló a sus sucesores, Cuitláhuac García y Miguel Ángel Yunes de destruir su legado.

"Una de las razones por la que Veracruz está sufriendo derivado de las intensas lluvias que provocaron el desbordamiento de los ríos Cazones y Pantepec, y que seguramente provocaran el desbordamiento de otros más en esta época de tormentas y huracanes (Pánuco, Tecolutla, Jamapa, Papaloapan, Tesechoacan y Coatzacoalcos más una inmensidad de ríos y arrollos de respuesta rápida) es que durante los 2 años del mandato de Miguel Ángel Yunes y los 6 de Cuitláhuac García a lo único que se dedicaron fue a destruir mi legado como forma sistematizada para sobresalir ante su ignorancia e incompetencia", escribió Duarte.

Agregó que debido "a la irresponsabilidad de mis inútiles sucesores (Yunes y Cuitláhuac)", a la gobernadora Rocío Nahle le tocará "comenzar de cero con esta titánica tarea".

Aseguró que una de las políticas públicas más exitosas de su gobierno, que fue reconocida internacionalmente, fue la de la Protección Civil.

Lluvias en Veracruz. Foto: Alelhí Salgado / EL UNIVERSAL
Refirió que en su gobierno se creó el atlas estatal de riesgos y la alerta temprana (gris), el plan Tajín de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, además que tenía "el mejor equipo de colaboradores en esta materia, bien equipados y bien capacitados".

"Durante los embates que la naturaleza nos propició durante los casi 6 años de mi gobierno (y eso que nos tocaron huracanes no tan sólo tormentas) tuvimos muy pocas vidas que lamentar derivado de este tema recurrente por nuestra ubicación geográfica y por ser el estado por donde transitan el 35% de los escurrimientos pluviales del país", comentó.

También aprovechó Duarte su mensaje para lanzarse contra el populismo: "Es un culto a la personalidad que es como un cascarón vacío, como un escenario de utilería de los que se utilizan en las películas, por ello más que tomarme fotos con el agua a la cintura (que muchas veces estuve en esas condiciones acompañando a los damnificados) lo importante era resolver el problema no ganar popularidad".

"Nosotros no teníamos que esperar que la ayuda del gobierno federal llegara para atender a nuestra zonas siniestradas, es más cuando el Presidente llegaba a realizar algún recorrido ya teníamos el control de la situación, sin embargo todo eso se desmanteló y ahora los veracruzanos están sufriendo las consecuencias", añadió Javier Duarte.

