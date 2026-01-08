Más Información

Trump prepara nueva fase contra el narco; plantea ataques por tierra contra cárteles de la droga

Trump prepara nueva fase contra el narco; plantea ataques por tierra contra cárteles de la droga

Se mantiene la contingencia ambiental en el Valle de México; concentración de ozono sigue alta

Se mantiene la contingencia ambiental en el Valle de México; concentración de ozono sigue alta

Presos políticos de Venezuela salen de prisión; Enrique Márquez y Biagio Pilieri reaparecen junto a sus familias en Caracas

Presos políticos de Venezuela salen de prisión; Enrique Márquez y Biagio Pilieri reaparecen junto a sus familias en Caracas

Cruz Azul se muda a Puebla; La Máquina jugará como local en el estadio Cuauhtémoc

Cruz Azul se muda a Puebla; La Máquina jugará como local en el estadio Cuauhtémoc

Registro obligatorio de celulares 2026; paso a paso para registrar tu línea telefónica con CURP

Registro obligatorio de celulares 2026; paso a paso para registrar tu línea telefónica con CURP

Lula conversa con Sheinbaum y extiende invitación para visita oficial a Brasil; ambos gobiernos condenan ataques a Venezuela

Lula conversa con Sheinbaum y extiende invitación para visita oficial a Brasil; ambos gobiernos condenan ataques a Venezuela

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado () informó que la Clínica Hospital de Chilpancingo trabaja en “el restablecimiento progresivo a la brevedad posible” de su operación, después de que fue afectada por el sismo del pasado 2 de enero.

Lo anterior, en respuesta a la nota publicada por , titulada , en la que se informó que la unidad opera al mínimo desde el sismo, se retrasaron cirugías y los trabajadores denunciaron que trabajan bajo protesta en un hospital siniestrado.

A través de una Tarjeta Informativa, el Instituto refirió que hoy se realizó una reunión informativa con el personal de la unidad médica para informarles sobre la situación actual y las acciones a seguir.

Lee también

“En la unidad se activaron de manera inmediata los protocolos de Protección Civil como medida preventiva, el inmueble fue evacuado y las y los pacientes hospitalizados fueron trasladados a otras unidades con el objetivo prioritario de salvaguardar su integridad, así como la del personal de salud”, detalló.

El sismo de magnitud 6.5 registrado la mañana de este viernes 2 de enero, con epicentro en el municipio de San Marcos, en la región Costa Chica de Guerrero, dejó como saldo tres trabajadores lesionados en la clínica hospital del ISSSTE en Chilpancingo. Foto: Dassaov Téllez/ Cuartoscuro
El sismo de magnitud 6.5 registrado la mañana de este viernes 2 de enero, con epicentro en el municipio de San Marcos, en la región Costa Chica de Guerrero, dejó como saldo tres trabajadores lesionados en la clínica hospital del ISSSTE en Chilpancingo. Foto: Dassaov Téllez/ Cuartoscuro

El ISSSTE afirmó que la clínica hospital ha brindado atención en áreas esenciales, como urgencias, laboratorio clínico para casos de urgencia, hemodiálisis, servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento, así como consulta externa de Medicina familiar y medicina general.

Por su parte, hoy, la secretaria de Trabajo y Conflictos para la Zona Centro-Sur del CEN de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE), Beatriz Vélez Núñez, denunció nuevamente “la grave crisis estructural y operativa por la que está pasando la Clínica-Hospital del ISSSTE en Chilpancingo, agravada por los daños del reciente sismo y las afectaciones pendientes desde el evento de 2021, que no han sido atendidas”.

Lee también

“La falta de atención compromete la seguridad de pacientes, personal médico y derechohabientes, limitando drásticamente la capacidad de atención y exponiendo a la población a riesgos inaceptables”, señaló en un comunicado.

Dijo que, de acuerdo a los informes de los trabajadores, los daños reportados son alarmantes y evidencian un colapso inminente: plafones derrumbados, recubrimientos desprendidos y escaleras que conectan al primer piso completamente rotas, lo que hace imposible una operación segura.

Vélez Núñez expuso que los servicios se han reducido y ofrecen sólo servicio de urgencias y consultorios habilitados de manera precaria desde el sismo de 2021.

“Todos los pacientes graves están siendo referenciados a hospitales distantes como Acapulco, Iguala de la Independencia, Centenario de Morelos y México, con apenas cuatro ambulancias operativas para estos traslados”, apuntó.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em/bmc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]