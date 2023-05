Los presidentes de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, Ricardo Monreal Ávila, y de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Creel Miranda, salieron en defensa de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, luego de que Alejandro Armenta Mier, presidente de la Comisión Permanente, denunció que recibió presuntas amenazas desde el teléfono celular de la ministra.

“Yo conozco a la ministra y a pesar de que tenemos desencuentros institucionales normales, yo no le atribuyo que ella sea la que directamente esté confrontando a un miembro del Legislativo. No lo creo, es más yo considero que es una mujer impasible, y el senador (Armenta) es un hombre prudente”, expresó el coordinador del grupo parlamentario de Morena en el Senado.

Lee también: Senador Armenta exhibe mensajes de supuesto teléfono de ministra Piña para “intimidar” o “amenazar”

Señaló que lo que todos deben hacer es disminuir la pasión, porque no conviene mayor confrontación, no conviene estirar la liga de la relación institucional.

Aclaró que es solidario con el senador Armenta, por ser su compañero de bancada y presidente de la Comisión Permanente, “pero me resisto a creer que la ministra de la Corte haya hecho una amenaza directa al presidente. (…) No me parece una mujer de pleito, no me parece una mujer de encono”, puntualizó Monreal.

Por su parte, en entrevista por separado, el diputado Santiago Creel también descartó que la ministra Norma Piña esté detrás de los mensajes de WhatsApp que recibió el senador Armenta.

Lee también: Esta es la trayectoria académica de AMLO y de la ministra Norma Piña, con altos promedios

“Me parece muy remoto que pueda ser, no su dicho, sino quien haya hecho la llamada, alguien vinculado al Poder Judicial y particularmente a la ministra Piña. Pero ya aprovechando que estamos en esto, también le expreso mi solidaridad plena a la ministra Norma Piña por la conducción que ha llevado a la Suprema Corte de Justicia a ser un poder autónomo e independiente”, enfatizó.

Con información de Luis Carlos Rodríguez

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión y muchas opciones más.

tjm/rmlgv