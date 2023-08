Con la ausencia de nueve de los 12 legisladores del llamado Grupo Jalisco que conforman ambas bancadas de Movimiento Ciudadano en el Congreso de la Unión y el rechazo de Dante Delgado de que existan problemas sino solo “discusiones acaloradas”, inició la plenaria parlamentaria del partido naranja.

En la Hacienda de Los Morales en la Ciudad de México inició el cónclave privado para definir la agenda legislativa, luego de la ruptura del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro con la dirigencia de MC que encabeza Dante Delgado, ello por el rechazó de éste último a apoyar la eventual candidatura opositora de Xóchitl Gálvez.

De los 12 legisladores del llamado Grupo Jalisco o leales al gobernador Alfaro, solo asistieron el coordinador de los senadores, Clemente Castañeda, la presidenta del Consejo Nacional de MC, Verónica Delgadillo y la vicecoordinadora en San Lázaro, Mirza Flores.

Dante Delgado rechaza problemas en MC

Dante Delgado, al arribar a la reunión, dijo en entrevista que “no hay problemas al interior del partido, no los veo, no hay ningún problema, si alguien imagina que hay problemas, respeto su punto de vista, pero no hay absolutamente ningún problema…puntos de vista acalorados es otra cosa, pero aquí no hay problemas”.

Cuestionado sobre las declaraciones de Enrique Alfaro en el sentido de nunca más estará a las órdenes de “burócratas de partido”, Dante Delgado declinó responder al argumentar que hay quienes creen que la política se hace con declaraciones, yo pienso que es con acciones.

“Yo no hago ningún llamado –al Grupo Jalisco- el gobernador ya tomó su decisión y yo dije públicamente que la respeto. En el grupo parlamentario vamos a seguir como todos los años y previo a los periodos de sesiones”, expuso.

“La verdad no son desencuentros, en Movimiento Ciudadano la posición ha sido sostenida de ser una opción que necesitaba el país y en la segunda estamos refrendando que es una decisión del máximo órgano de movimiento ciudadano que es la convención nacional democrática que determinó participar de manera directa al lado de la ciudadanía, no al lado de los partidos tradicionales”, expresó.

Por su parte, Clemente Castañeda, expuso en entrevista que todas y todos los que conformamos Movimiento Ciudadano queremos seguir trabajando en equipo y unidad en la construcción de un mejor país.

“Desde Jalisco, el gobernador Enrique Alfaro está haciendo un reclamo enérgico para ser escuchado, y eso es válido y legítimo. Siempre han existido diferencias y siempre hemos sabido procesarlas”, apuntó.



apr/rmlgv