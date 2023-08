El Comité Organizador del Frente Amplio por México, analiza adelantar los resultados de la segunda encuesta para conocer cuál de las dos aspirantes a la candidatura presidencial, Xóchitl Gálvez o Beatriz Paredes, está mejor posicionada ante la ciudadanía entre hoy y mañana.

En entrevista con EL UNIVERSAL, el integrante del Comité, Arturo Sánchez, reconoció que “no era el plan” original, pero dado que el ejercicio demoscópico inició desde el pasado sábado 26 de agosto, se prevé que este mismo miércoles se tengan listos los resultados, motivo por el que estarán en condiciones de hacerlos públicos con previo acuerdo.

“La encuesta va muy bien, debería de terminar hacia el día de hoy, vamos a integrar las respuestas con base en un criterio científico y asegurando que se hizo la revisión correspondiente y el número de encuestas necesarias para dar certeza a este ejercicio y estar en condiciones de dar a conocer la información que convenga. Analizamos hacerlos públicos, no era el plan original, sin embargo, vamos a reunirnos los miembros del Comité, recordemos que en el Comité también están los partidos políticos y en este diálogo veremos qué más conviene una vez que tengamos los resultados”, detalló.

Sánchez Gutiérrez afirmó también que ya están listos para realizar las elecciones primarias el próximo domingo, pero detalló que también están preparados para “cualquier escenario”, luego de que recientemente el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, abordó la posibilidad de que su aspirante, Paredes Rangel, decline en sus aspiraciones.

“La última etapa genera todo tipo de posibles decisiones, la última vez Santiago Creel decidió bajarse de la contienda y eso implicó ajustar el funcionamiento de los foros y modificar la documentación que debíamos tener el día de la jornada, entonces, estamos ya con las boletas impresas y distribuyendo materiales, se afinó el padrón, faltan cuatro días para la jornada y estamos en las mejores condiciones para seguir adelante, sin embargo, todos los escenarios son posibles”, indicó.

Pese a ello, pidió no adelantar vísperas, y ser respetuosos de los anuncios que hagan las aspirantes.

“Tenemos que ser muy respetuosos de cada una de las etapas, no se pueden adelantar vísperas cuando no tenemos certeza de qué es lo que van a decidir, en qué forma se va a decidir y en qué condiciones lo van a decidir, son determinaciones que le corresponden a los partidos y a los aspirantes, y hasta que tengamos certeza de ello podremos decir "entonces corresponde hacer esto", pero las determinaciones se tomarán llegado el momento, hay mucha inquietud, se quieren tomar decisiones antes de que las cosas pasen, pues no, hay que esperar a que las cosas pasen para darles el desarrollo que corresponden, pero nosotros estamos listos para cualquier escenario”, insistió.



