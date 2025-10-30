El Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (Inea), informó que 3 mil 844 mexicanas y mexicanos que viven en el extranjero reciben actualmente servicios de alfabetización, primaria y secundaria, en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y el Instituto de los Mexicanos y las Mexicanas en el Exterior (IMME).

“Queremos que ningún mexicano o mexicana quede rezagado, esté donde esté, porque la educación es un derecho que no conoce fronteras”, subrayó el director general del INEA, Armando Contreras Castillo.

Detalló que del total de personas atendidas, mil 609 estudian la secundaria, mil 229 la primaria y mil 6 aprenden a leer y escribir, mediante el Programa Plazas Comunitarias en el Exterior (PCE), que opera en 224 sedes instaladas en 44 consulados y 37 estados de la Unión Americana, además de dos en Canadá, ubicadas en Montreal y Toronto.

Instituto Nacional para la Educación de los Adultos. Foto: Archivo

El director del INEA recordó que este programa, con más de 23 años de funcionamiento, ha permitido que 19 mil 818 personas concluyan algún nivel educativo desde el exterior. Del total, 5 mil 113 fueron alfabetizadas, 5 mil 259 concluyeron la primaria y 8 mil 336 la secundaria, además de mil 110 que cursaron talleres de computación u oficios, lo que representa una transformación tangible en la vida de las familias migrantes.

Resaltó que las Plazas Comunitarias ofrecen servicios gratuitos, desde la inscripción y evaluación educativa hasta la expedición de certificados de primaria y secundaria con validez oficial, reconocidos incluso como documento de identificación en el exterior. Además, en varios espacios se imparten clases de inglés, computación y asesoría legal y migratoria, con el apoyo de 407 voluntarias y voluntarios.

Para fortalecer este esfuerzo, Contreras Castillo informó que el INEA distribuyó, con apoyo del IMME y la SRE, 6 mil 533 módulos de libros a Estados Unidos, utilizados en cerca de 90 Plazas Comunitarias. Asimismo, puso todos sus materiales en una plataforma digital de acceso gratuito, lo que facilita el estudio a distancia y promueve el aprendizaje permanente entre la comunidad migrante.

Indicó que se busca ampliar la cobertura y modernizar las Plazas Comunitarias, para convertirlas en centros educativos integrales que respondan a las necesidades actuales de la población mexicana en el exterior.

“Con la guía de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, queremos entregar un país que avance sustancialmente en educación, dentro y fuera de nuestras fronteras”, dijo.

