La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) desechó la solicitud de Morena contra la coalición Alianza Ciudadana por la Seguridad, integrada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y la Unidad Democrática de Coahuila (UDC), por el presunto uso indebido de la pauta, en el marco del Proceso Electoral Local 2026 en Coahuila de Zaragoza.

A través de un comunicado, explicó que la resolución se dio derivado de la difusión del promocional identificado como “SANDRA SIERRA DIPUTADA UDC”, en su versión para radio y televisión, donde Morena acusó que el contenido no permite identificar a la persona como la candidata de dicha coalición, lo que puede generar confusión en el electorado.

En ese sentido, la Comisión determinó por unanimidad que es improcedente ordenar el retiro del material, toda vez que de acuerdo a la ley en la materia, no existe una obligación legal para que el spot denunciado hiciera referencia a la coalición.

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Precisó que, de acuerdo con la investigación preliminar, se pudo advertir que la persona fue postulada por el partido UDC como candidata a diputada local por el principio de Representación Proporcional (RP) y no por Alianza Ciudadana por la Seguridad, que celebró convenio para postular candidaturas a diputaciones de Mayoría Relativa (MR).

Además, puntualizó que con respecto a la tutela preventiva, se consideró improcedente, pues argumentó que desde una perspectiva preliminar y bajo la apariencia del buen derecho es una solicitud que versa sobre hechos futuros de realización incierta.

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