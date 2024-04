El presidente Andrés Manuel López Obrador comparó la intención de sus opositores de cancelar las conferencias mañaneras, con retirar las concesiones de los medios de comunicación o noticieros que son críticos a su gobierno.

“Ellos quieren cancelar este espacio, cancelar la conferencia de en la mañana, violar la Constitución, me quieren silenciar, no puedo informar, no puedo ejercer mi derecho de réplica. Es como decir: 'Cancelen las concesiones'. Yo no lo voy a hacer; de Radio Fórmula, de Azteca, Televisa, del Reforma”, dijo López Obrador en su conferencia mañanera de este jueves 11 de abril en Palacio Nacional.

Lee también México presenta denuncia ante la Corte Internacional de Justicia por asalto a embajada mexicana en Ecuador

“No lleguemos hasta allá, porque dicen que va a ser temporal, bueno pues temporal que cancelen el programa de Loret, Ciro (Gómez Leyva), López- Dóriga, son todos, saldríamos ganando”, expresó.

El presidente López Obrador insistió en que cancelar sus conferencias sería un hecho contrario a la democracia y en México no se garantizaría el derecho a la información.

“¿Dónde queda la democracia y la transparencia que es una regla de oro de la democracia, por qué querer silenciarnos? Es el extremo, así son los conservadores, así son, por eso estamos viviendo tiempos interesantes. ¿Cuándo se había pensado en callar al presidente, cuándo? Nunca. Entonces si no debemos quejarnos, no está nada aburrida la vida en estos tiempos”.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

uul