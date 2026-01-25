Nuevo Laredo, Tamaulipas.— Durante la inauguración de las nuevas instalaciones de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) en Nuevo Laredo, el director del organismo, Rafael Marín Mollinedo, afirmó que las aduanas del país son espacios estratégicos donde se protege la soberanía nacional, se ordena el comercio exterior y se fortalece la seguridad del Estado mexicano.

Ante la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo; el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo; el secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, Marín Mollinedo destacó que la nueva sede representa un paso firme en el fortalecimiento institucional y la modernización de una función clave para la economía y la seguridad del país.

“Las aduanas son mucho más que puntos de control; son espacios donde se protege la soberanía, se garantiza la legalidad y se construyen reglas claras para la participación de México en el comercio mundial”, subrayó.

Detalló que el complejo fue concebido con una visión de largo plazo y es resultado del impulso del Gobierno de México para fortalecer las instituciones y modernizar la infraestructura estratégica.

La nueva sede cuenta con una extensión superior a las 29 hectáreas y más de 320 mil metros cuadrados de construcción, cuya edificación estuvo a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional.

El edificio principal tiene capacidad para más de mil 100 personas y el complejo incluye 600 viviendas para el personal y sus familias, así como instalaciones destinadas al bienestar integral, entre ellas una alberca semiolímpica, gimnasio, áreas de sauna y vapor, vestidores y espacios recreativos.

Marín Mollinedo resaltó que la ubicación de la sede en Nuevo Laredo no es casual, al tratarse de uno de los principales nodos logísticos del país y un punto clave en la relación comercial de México con el mundo.

Desde estas instalaciones, dijo, se fortalecerá la planeación, supervisión y coordinación del sistema aduanero nacional, con procesos más ordenados, eficientes y confiables.

Reconoció el trabajo del personal aduanero en las áreas técnicas, operativas y administrativas, y reiteró el compromiso de la ANAM de seguir trabajando con honestidad, profesionalismo y responsabilidad para contribuir al desarrollo nacional.

“Esta nueva sede no es un punto de llegada, es un punto de partida para seguir construyendo un México más seguro, más competitivo y con instituciones fuertes”, concluyó en compañía del titular de la Agencia de Transformación Digital, José Antonio Peña Merino y el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya.

mahc/LL