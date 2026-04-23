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Como parte de Programa Nacional de Infraestructura Carretera, este jueves fueron inaugurados tres en que suman dos kilómetros.

En un enlace a la conferencia mañanera de la presidenta en Palacio Nacional, se destacó el Libramiento Arco Norte, con una inversión de 436 millones de pesos; el Chical, con 137 millones de pesos; y Presa Las Trancas, con 86 millones de pesos.

El puente Libramiento Arco Norte llevará el nombre de Celsa Virgen Pérez, una docente, promotora de la participación política de las mujeres y una de las primeras mujeres en ser presidenta municipal.

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La gobernadora Indira Vizcaíno agradeció a la Mandataria federal el apoyo para la construcción de estás obras.

El titular de la Secretaría Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Medina, detalló que el puente Celsa Virgen Pérez tiene una longitud de 590 metros y requirió una inversión de 436 millones de pesos.

Cuenta con seis carriles –tres por sentido– y mejorará la movilidad entre los municipios de Colima y Villa de Álvarez; su construcción se llevó a cabo en ocho meses.

Puntualizó que el puente El Chical tiene 736 metros de longitud y una inversión de 137 millones de pesos; mientras que el puente Presa Las Trancas cuenta con 600 metros de longitud y una inversión de 86 millones de pesos

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