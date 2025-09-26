El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó que firmó junto con el Sindicato Nacional de Trabajo del Seguro Social (SNTSS) el Convenio de Revisión Integral del Contrato Colectivo de Trabajo IMSS-SNTSS para el bienio 2025-2027, que establece un incremento de 8.1% al salario.

El acuerdo también incluye la ampliación de permisos para cuidado y lactancia, reconocimiento y mejoras para categorías docentes y de salud, la creación de una Comisión Bilateral para la Salud y el pago por infectocontagiosidad para personal de limpieza en laboratorios.

Lee también Probable demanda de Salinas Pliego a Sheinbaum en EU es improcedente, acá te contamos por qué

El Contrato Colectivo estará vigente a partir del próximo 16 de octubre y hasta el 15 de octubre de 2027.

El documento fue firmado por el director general del IMSS, Zoé Robledo, y el secretario general del SNTSS, Rafael Olivos Hernández, en las instalaciones de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), con la presencia del secretario de Hacienda y Crédito Público, Édgar Amador Zamora.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

kicp/apr