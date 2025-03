Tras darse a conocer un video donde Ricardo Monreal habla sobre acuerdos con la oposición para vetar a los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador de las elecciones, José Ramón López Beltrán, primogénito del exmandatario, se pronunció por el hecho.

En la red social X, el hijo mayor de López Obrador emitió un mensaje donde señaló al PRI y al PAN de recurrir a trampas, simulaciones y politiquería para "golpear" a Morena.

Destacó que ser hijo de Andrés Manuel López Obrador le ha dado una perspectiva clara de lo que representa la Cuarta Transformación y señaló que la oposición le tiene miedo a este movimiento político.

También mencionó que es un halago que los "prianistas" se preocupen por los morenistas y acusó que ellos han incurrido en el nepotismo y la corrupción, haciendo de esto su modo de vida. Sentenció que ni Morena ni la 4T "caerán en sus juegos".

Revelan video de Monreal hablando de negociaciones entre Morena y el PAN

En un video presentado por la periodista Azucena Uresti durante su programa matutino en Radio Fórmula, el morenista admitió que hubo una negociación no autorizada para que los morenistas ganaran apoyo para la Presidenta y su reforma contra el nepotismo y que entrará en vigor a partir del 2027 y no hasta el 2030.

"Caímos en la trampa de algunos de la oposición. Nos buscaron sin autorización del grupo, y le dicen, yo traigo 100 votos, a mí me dijo Döring, a cambio de que los López estén 10 años fuera, órale, pero cómo vas a negociar eso", dijo el morenista.

Más tarde, en conferencia de prensa, Monreal negó los hechos y dijo desconocer la negociación, aegurando que él no había hablado con el diputado panista Federico Döring.

“No sé de qué me habla y la verdad es que soy un hombre de los clásicos y no he hablado con Federico Döring (PAN). Tendría que preguntarle a él con quién habló. No sé de cuáles 100 votos ni tampoco sé de los apellidos López”, declaró.

