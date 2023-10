Lewiston.— El cuerpo de Robert Card, sospechoso de los tiroteos que acabaron con la vida de 18 personas el pasado miércoles, fue encontrado en el interior de un camión de reciclaje, en el aparcamiento de una planta en la que estuvo trabajando. Así lo confirmó el comisionado del Departamento de Seguridad Pública de Maine, Mike Sauschuck.

Card falleció por un disparo autoinfligido. Sauschuck no reveló dónde. Dijo que la instalación fue inicialmente registrada y considerada limpia, pero el propietario de Maine Recycling dirigió a las autoridades a remolques adicionales que los investigadores inicialmente no se dieron cuenta de que formaban parte del mismo centro de reciclaje. Junto al cuerpo de Card se encontraron dos armas. “¿Cuándo se quitó la vida? No tengo una respuesta para eso”, dijo Sauschuck.

Añadió: “Sólo porque parece haber un nexo de salud mental con este escenario, la gran, gran, gran mayoría de las personas, la gran mayoría de las personas con un diagnóstico de salud mental nunca harán daño a nadie”. El alcalde de Lewiston informó que el domingo habrá una vigilia.