El Gobierno de México acusó al Grupo Salinas de no pagar 74 mil millones de pesos en impuestos interponiendo amparos para el avance de juicios desde hace 16 años.

Por lo anterior, Grisel Galeano García, procuradora fiscal de la Federación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, señaló que hay un modus operandi por lo que estos 74 mil millones de pesos no los han podido recuperar desde el Fisco Federal y advertió que ciertos juzgadores ciertamente han evadido su obligación con la justicia.

Por lo que hizo un llamado para que haya una justicia pronta, imparcial y expedita, incluso que esperan que estos juicios sean los primeros que sean resueltos con la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación.

"Insistimos que tenemos que luchar contra estas prácticas que atentan en contra de la Constitución, de la justicia y del bienestar del pueblo de México. Tenemos mucha fe y mucha confianza en nuestros nuevos juzgadores, nuestros nuevos ministros, de que van a resolver con objetividad, prontitud y claridad", mencionó.

Detalló que Grupo Salinas tiene 32 juicios con más de 74 mil millones de pesos en litigio, dinero que se han ido acumulando en 16 años.

Indicó que tan solo los juicios en la Suprema Corte de Justicia suman más de 26 mil millones de pesos, cinco juicios delicados en tribunales colegiados de circuito con más de 20 mil millones de pesos y en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que es la primera instancia antes de llegar a los tribunales colegiados, 11 juicios con 8 mil millones de pesos.

"Otras instancias ventilándose en el sistema de administración tributaria con 13 juicios son 20 mil millones de pesos que suman estos 74 mil", abundó.

Sheinbaum asegura que "van a pagar los impuestos"

Al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que van a "van a pagar los impuestos", y que de fondo esto es parte de que la oposición esta en contra la elección al Poder Judicial.

"¿Por qué tanta motivación, tanta crítica, tanto enojo en contra de la elección al Poder Judicial? Pues porque tenían vínculos con muchos ministros y ministras que permitían aletargamiento en la decisión o una decisión que pudiera ser favorable a este grupo, que sería ahora sí que la injusticia llevada a la máxima expresión", indicó.

Abundó que es importante que toda la gente sepa que esta "andanada" que se ha hecho de críticas contra la elección al Poder Judicial que provienen en muchos medios de comunicación, pues tiene que ver con que no quieren pagar impuestos y quieren que continúe este régimen de corrupción y privilegios que los protegía.

"Entonces hay que hacer esto público porque le queda a esta Corte hasta el primero de septiembre. El primero de septiembre entran los nuevos ministros y ministras de la Corte. Entonces, inclusive imagínense, no son juicios que vengan ni del gobierno del presidente López Obrador ni de nuestro gobierno, sino impuestos que no se han pagado desde hace 16 años. ¿Y qué prefirieron? Tener una cantidad de abogados y vínculos corruptos con jueces, con magistrados, con ministros que les han evitado pagar impuestos. Pero van a pagar los impuestos", acusó.

Proyectan ley

En ese sentido, Grisel Galeano García, procuradora fiscal de la Federación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dijo que proyectan una ley en donde se garanticen todas las instancias y las defensas de todos los contribuyentes.

"(...) la idea es que justamente contemos con una justicia más expedita más rápida que no se abuse de recursos excesivos de instancias que en los que haya chicanas, esa es la palabra hay que evitar a toda costa "la chicanada" y la tranza judicial no en realidad hay que eliminar todas las oportunidades que los abogados malamente ocupamos para que de alguna manera los jueces no se vean impedidos para poder hacer justicia y nos puedan resolver con mucha rapidez los asuntos eso es lo que todas y todos necesitamos en todas las materias".

