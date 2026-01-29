Expertos en Derecho y constitucionalistas consideraron legalmente inviable bajo cualquier circunstancia y peligroso porque se prestaría a venganzas políticas la propuesta de la ministra Lenia Batres en el sentido de que en la SCJN subsista la posibilidad de abrir casos en los que se compruebe que hubo pruebas falsas o sentencia fraudulenta.

Francisco Burgoa, constitucionalista y catedrático de la UNAM, dijo que no es posible reabrir sentencias como pretende la ministra Batres sólo por voluntad política a partir de intereses o agendas propias.

En entrevista con EL UNIVERSAL, dijo que este interés revisionista de la exdiputada de Morena “es con evidente enfoque ideológico y político, atenta contra la cosa juzgada, la certeza jurídica y el Estado de derecho, lo cual es muy peligroso para el país.

“Es muy peligroso pensar en reabrir expedientes o casos ya juzgados. ¿Con qué criterios se haría?, ¿lo decidiría la propia ministra Lenia Batres o quién?, ¿cómo se haría, en qué momento o bajo cuáles argumentos?”, cuestionó.

Consideró que en la SCJN lo más grave de este tipo de propuestas está por venir, porque en un año la ministra Batres será presidenta de la Corte y habrá que ver si este tipo de criterios no se instauran.

Burgoa recordó que en el ámbito del Derecho Civil en algunos Códigos Civiles en México existe la figura revisión de sentencias, pero no así en las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Diego Valadés, constitucionalista, dijo a EL UNIVERSAL que “si no me equivoco, esa posición ya la cambiaron, porque evidentemente la seguridad jurídica en cualquier sistema consiste en que cuando una sentencia causa estado ya no es revisable bajo ninguna circunstancia”.

El investigador emérito del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM expuso que “si se revisaran las sentencias que ya han causado estado, o sea, que ya han surtido efectos, se estaría desconociendo lo que es la conquista histórica que viene desde la Revolución Francesa y que todos los sistemas constitucionales han adoptado”.

Subrayó que las decisiones jurídicas y jurisdiccionales que se consolidan por su naturaleza son inamovibles, no son objeto de revisión y bajo ninguna circunstancia.

José Perdomo, académico y experto en Derecho Constitucional de la Universidad La Salle, consideró inviable la posibilidad de reabrir casos ya juzgados por la SCJN y dijo que es peligroso que la ministra Batres tenga un catálogo de expedientes para venganzas políticas o para promocionarse y ponerse al servicio de la Presidenta.

“La nueva Corte ha politizado la justicia y eso es muy grave. Están realizando actos de índole política cuando sólo les corresponde lo judicial. Esta propuesta de la ministra Batres sólo busca promocionar su figura aunque viole la Constitución y los derechos de ciudadanos”.

Recordó que ninguna persona puede ser juzgada dos veces por el mismo caso y más aun cuando existe una sentencia firme de la Corte.

Expuso que en el Código Civil existe la figura de nulidad de juicio concluido y se puede solicitar para revisar la actuación de un juzgador, pero ello no significa que se pueda juzgar a una persona dos veces por el mismo caso.

Perdomo dijo que lamentablemente los nuevos ministros de la Corte electos por voto popular en un proceso muy cuestionado incurren en este tipo de propuestas que buscan ganar popularidad más que emitir sentencias apegadas a Derecho.

Bernardino Esparza, constitucionalista y catedrático de la Universidad La Salle, consideró que la propuesta de la ministra Batres es legalmente inviable porque no se pueden reabrir casos ya juzgados por la SCJN.

“Legalmente, constitucionalmente, son cosa juzgada y entonces los actuales ministros no pueden decir: ‘Me voy a echar un clavado y ver qué casos queremos reabrir porque consideramos que hubo pruebas falsas o fue una sentencia fraudulenta’”.

Comentó que la SCJN no puede decir: “A ver, vamos a revisar los casos de este sexenio, de este exministro, de este empresario porque consideramos que hubo pruebas falsas”, porque entonces otras personas afectadas por alguna sentencia dirían: “entonces también que reabran mi caso”. “La Corte no puede incurrir en revanchismos o trabajar por consigna”, dijo.

La ministra Lenia Batres en entrevista con EL UNIVERSAL expuso que sobre la polémica de reabrir casos juzgados, y si le interesa volver a debatir expedientes que ya se hayan concluido, responde que no, pero “a mí me interesa que subsista la posibilidad de que se abran los casos fraudulentos. ¿Cuáles? Los que sean fraudulentos, los que la parte involucrada compruebe que fueron pruebas falsas o que hay una sentencia fraudulenta.

“Creo que es fundamental que subsista en el sistema jurídico mexicano como un asunto de justicia la posibilidad de que no se queden impunes este tipo de atracos a la nación”, dijo Batres Guadarrama.