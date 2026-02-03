El pleno del Senado de la República guardó un minuto de silencio en memoria del senador del PAN, Gustavo Sánchez Vázquez, quien falleció el pasado 31 de enero a los 62 años de edad.

Al iniciar la sesión ordinaria, la presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Laura Itzel Castillo, envió condolencias a los familiares del legisladores y a los senadores de Acción Nacional.

Realizó una semblanza del senador por Baja California, quien fue alcalde de Mexicali, diputado local entre 2013 y 2016, además de ser Procurador Fiscal del estado durante la administración de Ernesto Ruffo Appel.

Laura Itzel Castillo, informó que el próximo martes 10 de febrero se realizará una sesión solemne para honrar la memoria del senador Sánchez Vázquez, donde tomará la palabra algún familiar del legislador fallecido.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

apr