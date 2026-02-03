Más Información

EU agradece esfuerzos de Sheinbaum por el Tratado de Aguas; Rubio ve "victoria para agricultores y ganaderos estadounidenses"

Sheinbaum confirma acuerdo con PT y PVEM, para impulsar reforma electoral; se enviará al Congreso este mes, anuncia

Detienen a implicado en ataque a diputados de MC en Culiacán; era el encargado de adquirir drones

Los otros beneficios para funcionarios: Becas, dote matrimonial y compensación por “vida cara”

Un nuevo rostro para nuestros 110 años

Hacienda anuncia un nuevo Consejo encabezado por Sheinbaum para infraestructura; contempla administrar 5.6 bdp hasta 2030

El pleno del Senado de la República guardó un minuto de silencio en memoria del senador del PAN, , quien falleció el pasado 31 de enero a los 62 años de edad.

Al iniciar la sesión ordinaria, la presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Laura Itzel Castillo, envió condolencias a los familiares del legisladores y a los senadores de Acción Nacional.

Realizó una semblanza del senador por Baja California, quien fue alcalde de Mexicali, diputado local entre 2013 y 2016, además de ser Procurador Fiscal del estado durante la administración de Ernesto Ruffo Appel.

Laura Itzel Castillo, informó que el próximo martes 10 de febrero se realizará una sesión solemne para honrar la memoria del senador Sánchez Vázquez, donde tomará la palabra algún familiar del legislador fallecido.

