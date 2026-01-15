Más Información

La fiscal Ernestina Godoy Ramos exhortó al personal de la Fiscalía General de la República () a trabajar profundamente para que la institución vaya de la mano con los objetivos de abatir la y construir la paz social que la ciudadanía merece.

Durante un recorrido por la sede de la FGR, ubicada en la zona de Santa Fe, en la , Godoy Ramos escuchó al personal de las fiscalías de Control Competencial, Control Regional, Combate a la Corrupción, Asuntos Internacionales, Oficialía Mayor y del Centro de Monitoreo.

Según la FGR, el personal le hizo saber sus funciones, espacios de oportunidad y diversos factores que coadyuvan a trabajar con base en los objetivos institucionales que se renovarán para que la FGR sea un órgano autónomo más eficiente, con inmediatez y resultados tangibles.

En tanto, que Godoy Ramos compartió ideas de trabajo y propuestas de mejora en todas las áreas, y externó su postura de colaborar de manera cercana con cada una de las fiscalías que componen la institución, a fin de que esta nueva etapa sea una oportunidad para el trabajo de todos.

Agregó que, durante el recorrido, la fiscal pudo ver, entre otras actividades, equipos de tecnología, seguridad e inteligencia con que cuenta la Agencia de Investigación Criminal (AIC), así como binomios caninos que forman parte de las acciones y operativos que realizan los elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM).

Durante el recorrido, Godoy Ramos estuvo acompañada de Raúl Armando Jiménez Vázquez, titular de la FECOC; David Boone de la Garza, titular de la FECOR; Laura Ángeles Gómez, Oficial Mayor; Richard Urbina Vega, quien encabeza la Fiscalía Especializada de Asuntos Internos; Ulises Lara López, Fiscal Especial en Investigación de Asuntos Relevantes; María de la Luz Mijangos Borja, de la FEMCC; Claudia Luengas Escudero, Consejera General; Oliver Ariel Pilares Viloria, titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Delitos Fiscales y del Sistema Financiero.

