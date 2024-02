Expertos politólogos y constitucionalistas advirtieron que ese “otro México” que participó en la movilización del domingo pasado, denominada Marcha por la Democracia, no es escuchado por el gobierno federal, y el movimiento del presidente Andrés Manuel López Obrador “terminará por perder el poder”, si no en estas, en las próximas elecciones.

En entrevistas con EL UNIVERSAL consideraron que la del domingo fue una movilización genuina convocada por ciudadanos que salieron a las calles a manifestar su descontento con esta administración, misma que refleja un debilitamiento de la autodenominada 4T.

“Otra vez, como ha ocurrido en el pasado, el otro México emergió y llenó el Zócalo y otras plazas públicas en muchas ciudades de la República en defensa de la democracia. Es un México que no acostumbra movilizarse y que sólo lo hace cuando percibe una amenaza inminente”, aseveró el analista político Alfonso Zárate.

Destacó la participación de voces tan respetables como las de Roger Bartra, José Woldenberg y Enrique Krauze, quienes consideran y advierten que México está en verdadero peligro.

La politóloga e internacionalista Arlene Ramírez detalló que el descontento con este gobierno no sólo es en México, pues recordó que la manifestación se extendió hasta ciudades de Estados Unidos, España y otras naciones.

“La comunidad internacional también se pronunció, cuestiona la legitimidad de ciertas decisiones, entonces fue un ejercicio bastante genuino, por lo que el Presidente de México debería de escuchar estos reclamos, vale mucho la pena que escuche y que reaccione como un demócrata, como una persona abierta a la pluralidad y, sobre todo, pues tolerante a la opinión de aquellos que no piensan como él. Si esto no ocurre puede ser bastante peligroso para ellos, terminarán por perder el poder”, detalló.

El domingo, Lorenzo Córdova Vianello, exconsejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), acusó a López Obrador de querer destruir la escalera que lo encumbró a la Presidencia de la República, y de encabezar un “proyecto de regresión autoritaria”.

Sin mencionar su nombre, aseguró que “desde el poder” se busca destruir sistemáticamente la democracia y las instituciones constitucionalmente autónomas de México.

Al respecto, el analista político José Antonio Crespo advirtió que pese a la exigencia ciudadana para que frenen los ataques contra las instituciones autónomas del país, “el Presidente no hará nada”, y por el contrario, endurecerá las agresiones.

“Sí veo a mucha gente muy molesta con este gobierno, creo que incluso fue más gente que en la marcha anterior, pero más allá de los números, es un rotundo llamado para evitar una regresión de 30 años, refleja el malestar de tanta gente con el proyecto antidemocrático de López Obrador”, subrayó.

Agregó que el Jefe del Ejecutivo federal no sólo no va a cambiar su política, “sino que va a ser todo lo posible por que su partido no pierda en las próximas elecciones y es capaz de poner en riesgo la estabilidad política y económica del país para que su partido no pierda, yo veo a un Andrés Manuel López Obrador totalmente enloquecido”, destacó.

Finalmente, Alfonso Zárate coincidió en que “ese otro México que salió a marchar, no será escuchado [por el presidente López Obrador ni por la 4T]”.

“Y en las elecciones del 2 de junio, el voto duro de Morena, equivalente a 25 millones de beneficiarios de las pensiones sociales, más otros ingredientes [estamos ante una elección de Estado], podrá llevar al triunfo a Claudia Sheinbaum. Sólo si Xóchitl [Gálvez Ruiz, candidata de la oposición] logra atraer a los indecisos y a los jóvenes podrá revertir esa tendencia, difícil sí, pero no imposible”, precisó.