Para este sexenio, en Yucatán se planean construir 70 mil casas bajo el programa Vivienda para el Bienestar de la mano de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) y del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), informó Edna Vega Rangel.

La titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), indicó que ya hay un avance de 53.3% de la meta sexenal, es decir, 37 mil 307 viviendas, con una inversión superior a 42 mil millones de pesos. Dio a conocer que el proyecto va a generar 210 mil empleos directos, 315 indirectos y beneficiará a 252 mil personas.

En un enlace virtual durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, de este miércoles 28 de enero, la funcionaria explicó que a esto se le suman 6 mil escrituras que se entregarán en los próximos 5 años, así como 136 mil 436 mejoramientos en condiciones de crédito y 4 mil 500 mejoramientos de vivienda.

El director del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, indicó que en el desarrollo San Marcos sustentable en Mérida, están construyendo 2 mil 608 viviendas y mensualmente entregarán 134 casas.

“Al igual que en todo el país, aquí en Yucatán tenemos un déficit muy importante de vivienda. Faltan 178 mil viviendas en el estado y hasta el año pasado, mejor dicho, hasta el año antepasado, solo se construían 400 viviendas de interés social. La meta original eran 10 mil viviendas, pero la verdad es que con la participación de todos los desarrolladores de aquí del estado de Yucatán y del país, pues aumentamos la meta a 60 mil”, detalló el funcionario.

Romero Oropeza indicó que al día de hoy, se han contratado 14 proyectos con 33 mil viviendas en los municipios de: Mérida, Kanasín, Umán, Ucú, Tizimín, Ticul, Progreso y Valladolid. Explicó que de estos proyectos, ya se inició la construcción de 13 mil viviendas, lo que representa al 40% de lo contratado.

“El restante 60% iniciará la construcción en los siguientes meses antes de que concluya el primer semestre de este año. Adicionalmente, tenemos en revisión 15 proyectos más por 20 mil 500 viviendas. Este año habremos iniciado la construcción del 80% de la meta sexenal y se van a entregar en el transcurso de esta administración”, dijo.

Además, subrayó que desde el 31 de diciembre del año pasado se regularizaron 4 millones 856 mil créditos impagables en todo el país. En el caso de Yucatán 136 mil derechohabientes ya obtuvieron este beneficio. Informó que 5 mil 900 de estos créditos fueron liquidados en el momento de la reestructuración, 36 mil 400 recibieron una quita hipotecaria importante de su saldo y 94 mil fueron reestructurados bajando sus intereses.

El gobernador del estado, Joaquín Díaz Mena, entregó simbólicamente un hogar a una familia de Mérida y durante este miércoles, los funcionarios entregarán 64 viviendas en el fraccionamiento. Explicó que este programa reduce las brechas de desigualdad, para que el desarrollo no sea un privilegio, sino un derecho.

“Este es un acto de justicia social, este programa está pensado para trabajadoras y trabajadores que ganan uno o dos salarios mínimos, personas que aun teniendo un crédito autorizado no encontraban en el mercado una vivienda que alcanzara con ese monto o que solo encontraban opciones en condiciones indignas. Esta desigualdad hoy empieza a corregirse en Yucatán”, expresó Díaz Mena.

mahc/apr