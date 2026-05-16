La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Agricultura), contempla una inversión de 17 mil 266 millones de pesos para garantizar el bienestar de las familias rurales y mejorar las condiciones de producción en Zacatecas. Con este presupuesto —correspondiente al ejercicio fiscal 2026— se busca que el campo zacatecano no solo produzca alimentos sanos, inocuos y de calidad, sino que garantice la vida digna para las familias que lo cultivan.

Mediante la coordinación institucional entre programas sociales, productivos, hídricos y de comercialización, se ha atendido de manera simultánea la alimentación de la población, el fortalecimiento productivo, la comercialización agrícola, el acceso a insumos estratégicos y la modernización del campo.

Estas acciones consolidan a Zacatecas como una entidad prioritaria dentro de la política nacional de soberanía alimentaria y bienestar rural.

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Agricultura. Foto: Paola Gamboa / EL UNIVERSAL

Recursos distribuidos en programas sociales

Durante 2026, los recursos se han distribuido de la siguiente manera:

Leche para el Bienestar con 129 millones de pesos, beneficiando 5 mil 245 productoras y productores lecheros y a casi 157 mil familias que pueden acceder a este producto a un precio accesible. El programa Alimentación para el Bienestar, con una inversión de 2 mil 804 millones de pesos para el acopio de más de 107 mil toneladas de frijol del ciclo Primavera-Verano 2025, beneficiando a 14 mil agricultoras y agricultores.

El programa Fertilizantes para el Bienestar cuenta con 613 millones de pesos con un avance de 20 mil 519 productoras y productores que ya recibieron el insumo para cultivos prioritarios. El Plan México-Autosuficiencia en Frijol, con una inversión de 360 millones de pesos.

El Plan Nacional de Tecnificación de Riego: mil 161.9 millones de pesos, así como la Producción para el Bienestar: 962 millones de pesos, con 82 mil 612 productoras y productores beneficiados.

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Mientras que el programa Sembrando Vida contempla una inversión de 11 mil 259 millones de pesos con 399 beneficiarias y beneficiarios en 147 núcleos agrarios y el Programa de Semillas para el Bienestar, con 135 millones de pesos.

“Con esta inversión histórica, el Gobierno de México refrenda su compromiso con las y los productores de Zacatecas, fortalece la producción agroalimentaria, impulsa el desarrollo regional y garantiza mejores condiciones de vida para las familias del campo”, señaló la dependencia a través de un comunicado.

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