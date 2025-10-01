El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta anunció el resurgimiento de la industria del calzado en el estado, principalmente en Tehuacán y Tepeyahualco, que abastecerán 300 mil pares para este ciclo escolar. En 2026 se prevé la consolidación de la industria con la participación de 10 municipios más para lograr la meta de 700 mil zapatos al año.

“Hoy está reviviendo la industria del calzado. Lo que sigue para Puebla es incluir a más municipios que tienen vocación de la industria del zapato. Estamos hablando de 10 municipios más. Ahora lo que vamos a hacer nosotros es tener una fábrica de curtido de piel. Y vamos a desarrollar la industria ganadera local y vamos a lograr todas las cadenas de venta”, explicó.

En conferencia de prensa desde la Ciudad de México se informó que más de 20 fabricantes con 650 empleados se unieron para abastecer de calzado a las primarias en este ciclo escolar. Cada par fue vendido al gobierno estatal a 185 pesos, destacaron productores locales.

Lee también Sheinbaum designa a Arturo Chávez como titular de Talleres Gráficos de México; sustituye a Maribel Aguilera

“Tuvimos reuniones, hicimos un diagnóstico de los 20 municipios con vocación de la industria zapatera, algunos como Tehuacán con más de 50 años de experiencia y detectamos que las calidades de zapato para niña estaban en mejores condiciones en Tepeyahualco y las de niño en Tehuacán con base en los diagnósticos de estudio que hace la SEP. El zapato que se compraba en Puebla, a veces era mixto o era de plástico. Hoy es de piel, auténticamente de piel”, afirmó el mandatario.

Al contar con la presencia de las y los productores de los municipios de Tepeyahualco y Tehuacán, aprovecharon para denunciar que durante el año pasado hubo una baja de producción derivada del calzado chino que se introdujo al mercado, lo que ocasionó que muchos talleres tuvieran que cerrar.

Alejandro Armenta anunció el resurgimiento de la industria del calzado en el estado, principalmente en Tehuacán y Tepeyahualco. Foto: Gobierno de Puebla

“Este proyecto vino a rescatarnos, vino a impulsarnos porque de junio a septiembre es temporada baja. Con este proyecto tuvimos más trabajo, generamos más empleo. Tenemos al día de hoy un incremento en nuestros ingresos y de verdad que nos dimos cuenta de la diferencia de este proyecto que sí viene a impulsar de manera importante en la región de Tehuacán”, destacó un productor.

Lee también Avanza en comisiones del Senado reforma a Ley de Amparo; dictamen es turnado al Pleno

Además, explicaron que Tehuacán es el fabricante número uno a nivel nacional de calzado infantil, por lo que agradecieron el impulso del proyecto a cargo del mandatario estatal, pues ya es notorio el crecimiento económico y el fortalecimiento de la industria, según afirmaron productores locales.

“Se hizo un diagnóstico productivo: cuánto puede lograr cada uno de los talleres. Se realizó un impulso al modelo cooperativista que impulsa desde la presidencia de la República nuestra presidenta Claudia Sheinbaum y en el gobierno del Estado, que es fundamental para el desarrollo económico de cualquier región del país”, explicó Víctor Gabriel Chedraui.

El secretario de Desarrollo Económico y Trabajo del estado informó que hay 382 establecimientos en este sector, lo que coloca la entidad en el sexto lugar a nivel nacional. Hay más de mil 600 trabajadores tanto hombres como mujeres prácticamente 50% son hombres y 50% son mujeres. En Tehuacán hay 91 empresas y en Tepeyahualco, 73.

“De verdad que estamos muy contentos trabajando de la mano porque consideramos que así es como se lleva a cabo el desarrollo de Puebla. Generando oportunidades, estableciendo cooperativas, además de que generamos empleo, además de que generamos economía, también nos da la oportunidad de establecer un tejido social porque al formar cooperativas, nos invitamos a formar equipo, a trabajar en en armonía, sumando esfuerzos y eso es lo que nos ha permitido al día de hoy estar participando en este gran proyecto de nuestro gobernador”, sentenció el presidente de la Cooperativa de calzado de Tehuacán, Isael Nájera Ventura.

Alejandro Armenta anunció el resurgimiento de la industria del calzado en el estado, principalmente en Tehuacán y Tepeyahualco. Foto: Sharon Mercado/ EL UNIVERSAL

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em