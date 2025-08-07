Más Información

Marx Arriaga, director general de Materiales Educativos de la SEP y quien supervisó los nuevos contenidos de los libros de texto gratuitos, dijo que “es día de fiesta para la casta; para los blancos barbados de ojos azules”, tras el fallo que ordena eliminar el nombre del exconsejero Lorenzo Córdova de un libro de sexto grado

“Uno de los suyos, un tal Córdova Vianello, humilló a un Arriaga Pote y camina impune. Pero les digo algo: ¡Arrieros somos...!”, expuso en redes.

En tanto, el abogado de la SEP, Eurípides Flores, dijo que el fallo carece de efecto en los libros de texto gratuitos para el ciclo escolar 2025-2026.

“La resolución adoptada por una mayoría ad hoc en la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no tiene ningún efecto respecto de la edición de los libros de texto gratuitos para el ciclo escolar 2025-2026”, expresó en su cuenta de X.

La SEP ya repartió 117 millones 791 mil 844 libros de ese material y hasta el cierre de esta edición la mención al exfuncionario federal aún aparece.

