El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, culpó al equipo técnico de la Comisión de Seguridad Social de enviar a la Mesa Directiva un dictamen erróneo que provocó que hoy se suspendiera la discusión en el pleno, porque no era el aprobado el pasado 15 de abril.

“En el proceso legislativo, como en la vida o en todas las actividades, se cometen errores humanos, donde no hay dolo, no hay premeditación, y lo que aprobamos, yo estuve en la sesión de la comisión, ayer lo advertimos nosotros también, era que lo que aprobó la comisión y turnó el equipo técnico a la mesa directiva, no correspondía”, afirmó.

Aseguró que no presentaron una reserva o una adenda para corregir el error, porque su bancada busca “la pulcritud en el procedimiento”, y por ello no advirtieron de los cambios, hasta que el PAN solicitó a la Mesa Directiva que se revisara el dictamen.

Lee también ¡Va hasta el lunes! Por dictamen modificado, diputados suspenden votación de reforma al sistema de pensiones

“Así lo acordamos, independientemente de las diferencias que tenemos con relación a los resolutivos del dictamen, con los grupos parlamentarios, sí coincidimos todos en que hay que garantizar la pulcritud, y la Mesa Directiva también lo comprendió. El día de hoy lo va a anunciar la Mesa Directiva, por acuerdo, reponer el procedimiento, por el error que cometió el equipo técnico de la comisión, para que sea publicado el dictamen aprobado en sus términos y sea lo que discute el pleno”, explicó.

Detalló que el equipo técnico de la Comisión de Seguridad Social envió a la Mesa Directiva un disco con la iniciativa original, y por ello el documento que estaban discutiendo en la sesión ordinaria de hoy, incluía que todas las afores se incorporaran al Fondo de Pensiones del gobierno federal.

“Fue un error humano que se corrige, como todos los errores. Si hubiera otra intención no estaremos reponiendo. El equipo técnico, no corresponde el disco que enviaron, enviaron el del proyecto sin los cambios”, señaló.

Lee también Dan fast track a sesión matutina en Senado; inicia discusión de reforma en materia de amparo





















Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

maot