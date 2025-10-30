La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo brinda su conferencia matutina del 30 de octubre de 2025 en el Salón Tesorería de Palacio Nacional.

Presentan avances del Corredor Interoceánico Istmo de Tehuantepec; hay capacidad del Estado, dice director

El vicealmirante Octavio Sánchez Guillén, director del proyecto, presentó avances del Corredor Interoceánico Istmo de Tehuantepec, con el objetivo de instrumentar una plataforma logística para el bienestar y desarrollo de la región. Foto: Gabriel Pano / EL UNIVERSAL.

Sheinbaum anuncia reforzamiento del registro nacional de profesionistas tras detectar cédulas falsas en el SAT

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que el gobierno federal fortalecerá los mecanismos de verificación del Registro Nacional de Profesionistas, luego de que se detectaran casos recientes de cédulas profesionales falsas utilizadas en trámites ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Foto: Gabriel Pano / EL UNIVERSAL.

Simón Levy sí fue detenido en Portugal, afirma Sheinbaum; rechaza que esté en Washington

Al afirmar que "no es un asunto político", la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que Simón Levy sí fue detenido por la Interpol en Lisboa, Portugal, e indicó que, como tiene nacionalidad de un país europeo fue liberado, pero no se le permitió salir de ese país. Foto: Gabriel Pano / EL UNIVERSAL.

Sheinbaum niega separación con AMLO ni que le haya dejado problemas; defiende al AIFA tras cancelación de rutas de EU

La presidenta Sheinbaum Pardo negó que el expresidente Andrés Manuel López Obrador le haya dejado problemas, luego de que el Departamento de Transporte de Estados Unidos canceló 13 rutas aéreas de aerolíneas mexicanas, incluidas las que operan desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA). Foto: Gabriel Pano / EL UNIVERSAL.

Sheinbaum responde a críticas de EUA sobre quitar bloqueo a Cuba: “La política exterior de México la define México”, afirma

Tras las críticas del subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, por el apoyo de México a la resolución de la ONU que pide el fin del bloqueo económico a Cuba, Sheinbaum Pardo defendió la postura del país y subrayó que la política exterior mexicana se decide en territorio nacional. Foto: EFE

Sheinbaum descarta “desgobierno” tras movilizaciones y asesinato de líder limonero

Ante las recientes movilizaciones de piperos y agricultores, así como el asesinato de un líder limonero, la Mandataria federal rechazó que exista un “desgobierno” en el país y acusó a la oposición de utilizar estos hechos para generar una narrativa de falta de gobernabilidad. Foto: EFE

Emmanuel Macron visitará México el próximo 7 de noviembre, anuncia Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el próximo 7 de noviembre, visitará nuestro país su homólogo de Francia, Emmanuel Macron. Foto: EFE

Sheinbaum anuncia que la mañanera del próximo lunes será en Los Pinos; dará avances sobre el Mundial 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el próximo lunes la conferencia de prensa matutina no se llevará a cabo en Palacio Nacional, sino que se llevará a cabo en la exresidencia presidencial de Los Pinos, hoy Complejo Cultural Los Pinos, para dar informes sobre los avances del Mundial de Futbol 2026. Foto: Gabriel Pano / EL UNIVERSAL.

