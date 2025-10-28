La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo brinda su conferencia matutina del 28 de octubre de 2025 en el Salón Tesorería de Palacio Nacional.

SEP va por subir cobertura a 85% en educación media superior; buscan sacar del vocabulario la palabra “rechazado”

Mario Delgado, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), presentó avances del Bachillerato Nacional y refirió que se va por incrementar en 85% la cobertura de educación media superior con 120 mil nuevos lugares. Foto: Carlos Mejía / EL UNIVERSAL

Se buscará la extradición de Víctor Manuel Álvarez Puga: Sheinbaum

Tras la detención de Víctor Manuel Álvarez Puga, esposo de Inés Gómez Mont, en un centro de procesamiento de migrantes en Miami, Florida, EU, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó este martes que se buscará su extradición a México. Foto: Carlos Mejía / EL UNIVERSAL

“Toma chocolate, paga lo que debes”: Sheinbaum le dice a Salinas Pliego; no es un asunto personal “es algo serio”, dice

Tras haberle expresado “toma chocolate, paga lo que debes” al empresario Ricardo Salinas Pliego, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que el caso del pago de impuestos no es un asunto personal. Foto: Carlos Mejía / EL UNIVERSAL

Sheinbaum anuncia prepa y universidad donde era la casa de “El Negro” Durazo; reconoce a alcaldesa de Tlalpan

La presidenta Claudia Sheinbaum Paro anunció la construcción de una preparatoria y de una Universidad Rosario Castellanos en un terreno en la alcaldía Tlalpan, donde era casa de Arturo “El Negro” Durazo, quien fuera jefe de la policía de la capital del país con José López Portillo. Foto: Carlos Mejía /EL UNIVERSAL

Se hizo una nueva línea 1 del Metro tras remodelación, asegura Sheinbaum; celebra a la “hermosísima” terminal de Observatorio