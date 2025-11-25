La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo brinda su conferencia matutina del 25 de noviembre de 2025 en el Salón Tesorería de Palacio Nacional.

Sheinbaum y 32 gobernadoras y gobernadores acuerdan homologación del abuso; “no están solas”, reitera

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que firmará un acuerdo con las gobernadoras y los gobernadoras de las 32 entidades para la homologación del abuso.

No es normal la violencia contra las mujeres, hay que denunciarla, y hay que combatirla: Citlali Hernández

Citlali Hernández Mora, secretaria de las Mujeres, llamó a todas las mujeres mexicanas a denunciar cualquier acto de violencia y combatirla; se está construyendo un México de igualdad, asegura.

Gobierno federal lanza campaña contra violencia sexual y digital; 7 de cada 10 han sufrido agresiones, informan

Así quedaría la modificación para sancionar el abuso sexual; prevén hasta 7 años de prisión

Sheinbaum asegura que vallas buscan evitar confrontación y proteger monumentos en el 25N

Ante las vallas colocadas en el Centro Histórico con motivo de la marcha del 25 de noviembre por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, Sheinbaum Pardo aseguró que la medida busca prevenir enfrentamientos entre cuerpos de seguridad y grupos que participan en la movilización.

Sheinbaum rechaza persecución contra transportistas; no hay razón para cerrar carreteras, afirma

La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que haya persecución judicial contra transportistas y productores, ante los bloqueos en distintos puntos del país para que se atiendan sus demandas. Además, dijo que hay quienes se manifiestan para mantener privilegios.

"No están solas", asegura Sheinbaum a madres buscadoras