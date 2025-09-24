Más Información

Venden base de datos de pensionados del IMSS en 50 mil pesos

Títulos sin certeza, falsificación ¡Y coordenadas hasta en Tailandia!: el hallazgo de Conagua en bases de datos

Interno se fuga del Reclusorio Oriente; citan a custodios y director ante el MP

Un muerto, tras tiroteo en centro de detención del ICE en Dallas; el atacante se quitó la vida

Intento de despojo en Culiacán contra camioneta de la nieta de Rubén Rocha deja dos escoltas lesionados; ella resulta ilesa

Dan ultimátum a farmacéuticas; “no estamos jugando”

La presidenta Pardo brinda su conferencia matutina del 24 de septiembre de 2025 en el Salón Tesorería de Palacio Nacional.

Recuperan 4 mil millones de metros cúbicos de agua en el ordenamiento de concesiones: Conagua

Durante el proceso de ordenamiento de concesiones del vital líquido, el director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales López, informó que han recuperado 4 mil millones de metros cúbicos de agua, esto es equivalente al suministro durante cuatro años de agua para la Ciudad de México. Foto: Gabriel Pano/EL UNIVEDRSAL
Sheinbaum ofrece ayuda a familia de adolescente fallecida tras cirugía estética en Durango

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, ofreció ayuda a la familia de la adolescente Paloma Nicole, de 14 años de edad, quien falleció tras someterse a una cirugía estética de aumento de pechos en Durango. Foto: Gabriel Pano/EL UNIVERSAL
Sheinbaum señala a Ricardo Salinas de vender empresas con deudas al fisco

La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que el empresario Ricardo Salinas Pliego habría incurrido en defraudación fiscal, luego de que se diera a conocer que pagó una fianza de 25 millones de dólares en Estados Unidos para evitar ser detenido por una deuda con la empresa AT&T Inc. Foto: Gabriel Pano/EL UNIVERSAL
Se investiga “agresión” por robo de camioneta en la que viajaba nieta del gobernador Rubén Rocha: Sheinbaum

La Mandataria federal lamentó “la agresión” que informó el gobernador de Sonora, Rubén Rocha Moya, en la que dos escoltas resultaron heridos en un ataque en Culiacán, cuando acompañaban a una de sus nietas que resultó ilesa. Foto: EFE
