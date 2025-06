La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo brinda su conferencia matutina del 19 de junio de 2025 en el Salón Tesorería de Palacio Nacional.

Ante el impacto del huracán Erick en la zona de Oaxaca y Guerrero, la coordinadora nacional de Protección Civil del Gobierno de México, Laura Velázquez Alzúa, aseguró que, en este momento, no hay daños humanos. Fotos: Berenice Fregoso/EL UNIVERSAL

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el hecho de que ya no exista el Fondo de Desastres Naturales (Fonden) no significa que no haya un presupuesto público apartado para la atención y apoyo a la población después de fenómenos naturales. Foto: Berenice Fregoso/ EL UNIVERSAL