La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo brinda su conferencia matutina del 11 de noviembre de 2025 en el Salón Tesorería de Palacio Nacional.

Gobierno federal refuerza estrategia por la paz; van más de 8 mil armas canjeadas

Como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, informó que del 1 de octubre de 2024, hasta la fecha, se han canjeado 8,547 armas de fuego, entre ellas 2,466 armas largas, 5,031 armas cortas y 1,050 granadas, además de miles de cartuchos y cargadores. Foto: Carlos Mejía/EL UNIVERSAL

Baja 37% los homicidios dolosos en México: Gabinete de Seguridad; 32 homicidios menos al día que hace un año

Marcela Figueroa Franco, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), informó que en los últimos 13 meses se registró una disminución del 37% en el homicidio doloso, lo que representó 32 homicidios dolosos menos diarios. Foto: Carlos Mejía /EL UNIVERSAL

12 penales concentran 56% de las líneas telefónicas denunciadas por extorsión: García Harfuch

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó que se han detectado que 12 centros penitenciarios del país concentran 56% de las líneas telefónicas denunciadas por extorsión en el número 089. Foto: Carlos Mejía/EL UNIVERSAL

Luego que un menor asesino a Carlos Manzo, Sheinbaum acusa que durante 12 años se abandonó a los jóvenes

Al ser cuestionada sobre que un menor fue quien asesino al presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que durante 12 años hubo abandono a los jóvenes, y señaló que la estrategia de seguridad puede ser modificada para que no se acerquen a la delincuencia creando más universidades. Foto: Carlos Mejía /EL UNIVERSAL

Van 30 quejas por violaciones a DH a migrantes mexicanos por redadas en EU: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que se han presentado 30 quejas por presuntas violaciones a derechos humanos a migrantes mexicanos por redadas en Estados Unidos. Foto: Carlos Mejía /EL UNIVERSAL

Corte enlistó los casos de Salinas Pliego, informa Sheinbaum; acusa al empresario de posición política hacia la ultraderecha

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación enlistó proyectos sobre los adeudos millonarios de Ricardo Salinas Pliego, y acusó que ahora él está enarbolado una posición política de ultraderecha. Foto: Carlos Mejía /EL UNIVERSAL

Escoltas de Carlos Manzo no están detenidos, “pero localizados”; volverán a declarar para explicar por qué abatieron al sicario: García Harfuch

El secretario de Seguridad Omar García Harfuch informó que los policías municipales del primer círculo de protección del presidente municipal de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, - quien fue asesinado el pasado 1 de noviembre- están libres, “pero localizados”, y que serán llamados a volver a declarar. Foto: Carlos Mejía/ EL UNIVERSAL.

