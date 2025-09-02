Más Información

Nueva Corte inicia con tijeretazos; va por ahorros de 800 mdp en salarios, seguros y pensiones

Sheinbaum anuncia gira por el país para rendir cuentas al pueblo; visitará tres estados por día

Ssa anuncia la Semana Nacional de Salud Pública 2025; busca llegar a 20 millones de personas

Activan doble alerta por lluvias en CDMX: naranja en cuatro alcaldías y amarilla en nueve

Trump hará "emocionante" anuncio sobre el Departamento de Defensa: Casa Blanca; sugirió renombrarlo como "Departamento de Guerra"

Crónica de un lunes de locos; fueron 18 horas de ceremonias, informe de Sheinbaum y el génesis de la nueva Corte

La nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación () inició formalmente actividades la noche del lunes, en una sesión solemne de instalación en la que estuvo presente la presidenta Pardo, los representantes del Senado y de la Cámara de Diputados, así como de magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación e integrantes del gabinete del gobierno de México.

Los nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación arrancaron funciones la noche del lunes en la Ciudad de México, el 1 de septiembre de 2025. Foto: Carlos Mejía / EL UNIVERSAL
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo estuvo presente en el inicio de actividades de la Corte, el 1 de septiembre de 2025. Foto: Carlos Mejía / EL UNIVERSAL
El presidente del Alto Tribunal, Hugo Aguilar Ortiz, anunció un plan de austeridad que contempla la reducción de los salarios de los ministros y la revisión de las remuneraciones que reciben los ministros en retiro, así como la eliminación del seguro de gastos médicos mayores, el 1 de septiembre de 2025. Foto: Carlos Mejía / EL UNIVERSAL
Los ministros Hugo Aguilar, Lenia Batres, Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz Ahlf, María Estela Ríos González, Sara Irene Herrerías, Arístides Guerrero, Irving Espinosa Betanzo y Giovanni Azael Figueroa tras su presentación se dirigieron al interior de la sede de la SCJN. Foto: Carlos Mejía / EL UNIVERSAL
