Durante el arribo de la aeronave EMBRAER E-195 al Aeropuerto Internacional “Felipe Ángeles” () Leobardo Ávila Bojórquez, director de dijo que la aeronave es parte de la flota de 20 equipos que dota a la aerolínea de capacidades para ampliar la conectividad del país, y eleva la calidad del servicio que se ofrece a los pasajeros y pasajeras.

Imagen de la llegada de la quinta aeronave EMBRAER E-195 para Mexicana de Aviación en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, en Santa Lucía. Foto: Fernanda Rojas /EL UNIVERSAL
Imagen de la llegada de la quinta aeronave EMBRAER E-195 para Mexicana de Aviación en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, en Santa Lucía. Foto: Fernanda Rojas /EL UNIVERSAL
El pedido comprende 10 aviones E190-E2 y 10 aviones E195-E2.

Imagen de la llegada de la quinta aeronave EMBRAER E-195 para Mexicana de Aviación en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, en Santa Lucía. Foto: Fernanda Rojas /EL UNIVERSAL
Imagen de la llegada de la quinta aeronave EMBRAER E-195 para Mexicana de Aviación en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, en Santa Lucía. Foto: Fernanda Rojas /EL UNIVERSAL
“Esta entrega, la última del año 2025 no es únicamente la incorporación de un nuevo avión, es la manifestación clara y visible de un compromiso asumido por el Gobierno de México y de un proyecto que, en apenas dos años, ha fortalecido sus cimientos, ha madurado su identidad y ha tomado un rumbo propio, firme y sostenido", resaltó el también general de Grupo Piloto Aviador, Diplomado de Estado Mayor Aéreo.

Imagen de la llegada de la quinta aeronave EMBRAER E-195 para Mexicana de Aviación en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, en Santa Lucía. Foto: Fernanda Rojas /EL UNIVERSAL
El avión E2 está configurado para tener una sola clase de asientos, ofreciendo a los pasajeros una experiencia moderna, con más espacio en cabina y sin asientos en medio.

Imagen de la llegada de la quinta aeronave EMBRAER E-195 para Mexicana de Aviación en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, en Santa Lucía. Foto: Fernanda Rojas /EL UNIVERSAL
El avión también está equipado con tecnología de vuelo electrónico completo, que reduce la carga de trabajo del piloto y mejora la seguridad.

Imagen de la llegada de la quinta aeronave EMBRAER E-195 para Mexicana de Aviación en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, en Santa Lucía. Foto: Fernanda Rojas /EL UNIVERSAL
La flota E2 de Mexicana también contará con el respaldo de la organización integral de Servicios y Soporte de Embraer, lo que garantiza disponibilidad de aeronaves y confiabilidad operativa.

