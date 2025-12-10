Durante el arribo de la aeronave EMBRAER E-195 al Aeropuerto Internacional “Felipe Ángeles” (AIFA) Leobardo Ávila Bojórquez, director de Mexicana de Aviación dijo que la aeronave es parte de la flota de 20 equipos que dota a la aerolínea de capacidades para ampliar la conectividad del país, y eleva la calidad del servicio que se ofrece a los pasajeros y pasajeras.

Imagen de la llegada de la quinta aeronave EMBRAER E-195 para Mexicana de Aviación en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, en Santa Lucía. Foto: Fernanda Rojas /EL UNIVERSAL

Lee también Llega quinto avión de Mexicana al AIFA; resaltan aerolínea moderna y eficiente

Imagen de la llegada de la quinta aeronave EMBRAER E-195 para Mexicana de Aviación en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, en Santa Lucía. Foto: Fernanda Rojas /EL UNIVERSAL

El pedido comprende 10 aviones E190-E2 y 10 aviones E195-E2.

Imagen de la llegada de la quinta aeronave EMBRAER E-195 para Mexicana de Aviación en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, en Santa Lucía. Foto: Fernanda Rojas /EL UNIVERSAL

Lee también Mexicana de Aviación pretende transportar 2.6 millones de pasajeros en 2030; meta implica crecimiento de 594%

Imagen de la llegada de la quinta aeronave EMBRAER E-195 para Mexicana de Aviación en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, en Santa Lucía. Foto: Fernanda Rojas /EL UNIVERSAL

“Esta entrega, la última del año 2025 no es únicamente la incorporación de un nuevo avión, es la manifestación clara y visible de un compromiso asumido por el Gobierno de México y de un proyecto que, en apenas dos años, ha fortalecido sus cimientos, ha madurado su identidad y ha tomado un rumbo propio, firme y sostenido", resaltó el también general de Grupo Piloto Aviador, Diplomado de Estado Mayor Aéreo.

Imagen de la llegada de la quinta aeronave EMBRAER E-195 para Mexicana de Aviación en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, en Santa Lucía. Foto: Fernanda Rojas /EL UNIVERSAL

El avión E2 está configurado para tener una sola clase de asientos, ofreciendo a los pasajeros una experiencia moderna, con más espacio en cabina y sin asientos en medio.

Imagen de la llegada de la quinta aeronave EMBRAER E-195 para Mexicana de Aviación en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, en Santa Lucía. Foto: Fernanda Rojas /EL UNIVERSAL

El avión también está equipado con tecnología de vuelo electrónico completo, que reduce la carga de trabajo del piloto y mejora la seguridad.

Imagen de la llegada de la quinta aeronave EMBRAER E-195 para Mexicana de Aviación en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, en Santa Lucía. Foto: Fernanda Rojas /EL UNIVERSAL

La flota E2 de Mexicana también contará con el respaldo de la organización integral de Servicios y Soporte de Embraer, lo que garantiza disponibilidad de aeronaves y confiabilidad operativa.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

maot