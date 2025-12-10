Más Información
La Pasión de Cristo de Iztapalapa, el mayor viacrucis de México, entra en la lista de Patrimonio Cultural de la Unesco
Durante el arribo de la aeronave EMBRAER E-195 al Aeropuerto Internacional “Felipe Ángeles” (AIFA) Leobardo Ávila Bojórquez, director de Mexicana de Aviación dijo que la aeronave es parte de la flota de 20 equipos que dota a la aerolínea de capacidades para ampliar la conectividad del país, y eleva la calidad del servicio que se ofrece a los pasajeros y pasajeras.
Lee también Llega quinto avión de Mexicana al AIFA; resaltan aerolínea moderna y eficiente
El pedido comprende 10 aviones E190-E2 y 10 aviones E195-E2.
Lee también Mexicana de Aviación pretende transportar 2.6 millones de pasajeros en 2030; meta implica crecimiento de 594%
“Esta entrega, la última del año 2025 no es únicamente la incorporación de un nuevo avión, es la manifestación clara y visible de un compromiso asumido por el Gobierno de México y de un proyecto que, en apenas dos años, ha fortalecido sus cimientos, ha madurado su identidad y ha tomado un rumbo propio, firme y sostenido", resaltó el también general de Grupo Piloto Aviador, Diplomado de Estado Mayor Aéreo.
El avión E2 está configurado para tener una sola clase de asientos, ofreciendo a los pasajeros una experiencia moderna, con más espacio en cabina y sin asientos en medio.
El avión también está equipado con tecnología de vuelo electrónico completo, que reduce la carga de trabajo del piloto y mejora la seguridad.
La flota E2 de Mexicana también contará con el respaldo de la organización integral de Servicios y Soporte de Embraer, lo que garantiza disponibilidad de aeronaves y confiabilidad operativa.
maot
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]