La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recibió en Palacio Nacional al secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, para conversar sobre seguridad fronteriza.

Como parte de la visita a México de Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, ambos países reafirmaron su compromiso en materia de seguridad, en Palacio Nacional, el 3 de septiembre de 2025. Foto: especial

Lee también México y EU establecen grupo de alto nivel para contrarrestar a cárteles de la droga; reafirman cooperación en seguridad

Al inicio de la reunión, la presidenta Claudia Sheinbaum y Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, estrecharon las manos ante sus respectivos equipos que atestiguaron el momento en Palacio Nacional, el 3 de septiembre d e2025. Foto: especial

El objetivo, señalaron, es trabajar juntos para desmantelar el crimen organizado transnacional mediante una cooperación reforzada entre nuestras respectivas instituciones de seguridad nacional, cuerpos de seguridad y autoridades judiciales, en Palacio Nacional, el 3 de septiembre de 2025. Foto: especial

Lee también Sheinbaum recibe a Marco Rubio en Palacio Nacional; dialogan sobre seguridad fronteriza

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

maot