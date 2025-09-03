Más Información

México y EU establecen grupo de alto nivel para contrarrestar a cárteles de la droga; reafirman cooperación en seguridad

Sujetos armados atacan a juez de control en Tula, Hidalgo; lo trasladan al hospital donde lo reportan grave

"Venezuela está creándonos un tremendo problema", dice Trump tras ataque a embarcación en el Caribe; "no lo vamos a consentir", advierte

En 7 meses, Gabinete de Seguridad asegura 5 mil 339 armas y 67 toneladas de droga; hay más de seis mil detenidos

Boletos para el Mundial 2026 tendrán un rango de precio entre 60 y seis mil 730 dólares; ya hay fecha para el inicio de venta

Estos son los 35 plaguicidas prohibidos por decreto presidencial; algunos aún se comercializan y usan en el campo

La presidenta recibió en Palacio Nacional al secretario de Estado de los Estados Unidos, , para conversar sobre seguridad fronteriza.

Como parte de la visita a México de Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, ambos países reafirmaron su compromiso en materia de seguridad, en Palacio Nacional, el 3 de septiembre de 2025. Foto: especial
Al inicio de la reunión, la presidenta Claudia Sheinbaum y Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, estrecharon las manos ante sus respectivos equipos que atestiguaron el momento en Palacio Nacional, el 3 de septiembre d e2025. Foto: especial
El objetivo, señalaron, es trabajar juntos para desmantelar el crimen organizado transnacional mediante una cooperación reforzada entre nuestras respectivas instituciones de seguridad nacional, cuerpos de seguridad y autoridades judiciales, en Palacio Nacional, el 3 de septiembre de 2025. Foto: especial
