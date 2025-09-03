Más Información
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recibió en Palacio Nacional al secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, para conversar sobre seguridad fronteriza.
Como parte de la visita a México de Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, ambos países reafirmaron su compromiso en materia de seguridad, en Palacio Nacional, el 3 de septiembre de 2025. Foto: especial
Al inicio de la reunión, la presidenta Claudia Sheinbaum y Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, estrecharon las manos ante sus respectivos equipos que atestiguaron el momento en Palacio Nacional, el 3 de septiembre d e2025. Foto: especial
El objetivo, señalaron, es trabajar juntos para desmantelar el crimen organizado transnacional mediante una cooperación reforzada entre nuestras respectivas instituciones de seguridad nacional, cuerpos de seguridad y autoridades judiciales, en Palacio Nacional, el 3 de septiembre de 2025. Foto: especial
maot