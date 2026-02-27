Francisco Iglesias colecciona y vende cámaras análogas desde hace 22 años en el Jardín Dr. Ignacio Chávez, en la colonia Doctores. Todos los sábados y domingos personas de todas las edades acuden con él a buscar desde equipo para principiantes hasta equipos profesionales.

Paquito, como se le conoce, es ingeniero bioquímico y maestro en Administración de Empresas, y tras jubilarse decidió dedicarse a la

fotografía análoga, un gusto que le heredó su padre.

Paquito, como le dicen, explica con entusiasmo y amabilidad a la gente, a la que busca contagiarle su amor por la fotografía. Foto: Hugo Salvador / EL UNIVERSAL

Lleva 22 años coleccionando cámaras, y todos los sábados y domingos dedica su tiempo como jubilado a la foto análoga. Foto: Hugo Salvador / EL UNIVERSAL

También repara y vende proyectores de película, por lo que estudiantes de cine lo visitan constantemente. Foto: Hugo Salvador / EL UNIVERSAL

Además de cámaras fotográficas, Paquito lleva equipo para reparar los equipos fotográficos. Foto: Hugo Salvador / EL UNIVERSAL