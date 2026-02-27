Más Información

“El Mencho” contaba con un corredor de protección policial; este es el mapa

“El Mencho” contaba con un corredor de protección policial; este es el mapa

EL UNIVERSAL gana el Premio Rey de España; galardonan el reportaje "Río Bravo, el caudal de los mil migrantes muertos"

EL UNIVERSAL gana el Premio Rey de España; galardonan el reportaje "Río Bravo, el caudal de los mil migrantes muertos"

Verde: no hay traición en reforma electoral; si no apoyan, no hay plan B: Morena

Verde: no hay traición en reforma electoral; si no apoyan, no hay plan B: Morena

… Y “El Mencho” se armó carnaval con Grupo Firme y Julión Álvarez

… Y “El Mencho” se armó carnaval con Grupo Firme y Julión Álvarez

Embajador: Cuba tiene condiciones y capacidad para resistir una agresión militar

Embajador: Cuba tiene condiciones y capacidad para resistir una agresión militar

Excandidato de Verde y PT amenaza e insulta a Loret; “a mí me gustan los corridos de capos, qué pedo”, le dice

Excandidato de Verde y PT amenaza e insulta a Loret; “a mí me gustan los corridos de capos, qué pedo”, le dice

Francisco Iglesias colecciona y vende cámaras análogas desde hace 22 años en el Jardín Dr. Ignacio Chávez, en la colonia Doctores. Todos los sábados y domingos personas de todas las edades acuden con él a buscar desde equipo para principiantes hasta equipos profesionales.

Paquito, como se le conoce, es ingeniero bioquímico y maestro en Administración de Empresas, y tras jubilarse decidió dedicarse a la

fotografía análoga, un gusto que le heredó su padre.

Paquito, como le dicen, explica con entusiasmo y amabilidad a la gente, a la que busca contagiarle su amor por la fotografía. Foto: Hugo Salvador / EL UNIVERSAL
Paquito, como le dicen, explica con entusiasmo y amabilidad a la gente, a la que busca contagiarle su amor por la fotografía. Foto: Hugo Salvador / EL UNIVERSAL
Lleva 22 años coleccionando cámaras, y todos los sábados y domingos dedica su tiempo como jubilado a la foto análoga. Foto: Hugo Salvador / EL UNIVERSAL
Lleva 22 años coleccionando cámaras, y todos los sábados y domingos dedica su tiempo como jubilado a la foto análoga. Foto: Hugo Salvador / EL UNIVERSAL
También repara y vende proyectores de película, por lo que estudiantes de cine lo visitan constantemente. Foto: Hugo Salvador / EL UNIVERSAL
También repara y vende proyectores de película, por lo que estudiantes de cine lo visitan constantemente. Foto: Hugo Salvador / EL UNIVERSAL
Además de cámaras fotográficas, Paquito lleva equipo para reparar los equipos fotográficos. Foto: Hugo Salvador / EL UNIVERSAL
Además de cámaras fotográficas, Paquito lleva equipo para reparar los equipos fotográficos. Foto: Hugo Salvador / EL UNIVERSAL

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]