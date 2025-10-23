La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que hay muchas diferencias entre las visiones del feminismo en la Cuarta Transformación y en el feminismo de la derecha, el cual afirmó, tiene muchas carencias.

La jefa del Ejecutivo federal señaló que en el movimiento de transformación la defensa de los derechos de la mujer están enmarcados en la defensa de los derechos del pueblo de México.

“La visión de la derecha, del feminismo de derecha, tiene muchas carencias, porque ¿Cuál igualdad? Estamos luchando por la igualdad, no solamente de mujeres en la sociedad y por supuesto ahí está la lucha de las mujeres.

Lee también Paco Ignacio Taibo II anuncia entrega de 2 millones y medio de libros gratis en América Latina; buscan fomentar la lectura

“Nosotros tenemos una visión distinta. Siempre lo he dicho, la derecha, que supuestamente defiende los derechos de las mujeres, y ¿por qué cuando tuvieron el poder nos llamaron `lavadoras de dos patas´ o por qué hablaron del `viejerio´?, o ¿por qué aumentó la violencia contra las mujeres? ¿o por qué no hubo políticas de acceso a la educación a las mujeres? Entonces no es lo mismo, sí hay diferencias en la visión y en la concepción nuestra de los derechos del mujeres en el marco de la justicia social“, dijo.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro/apr