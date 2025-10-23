Más Información

CIBanco, Intercam y Vector, señaladas por EU de posible lavado de dinero, ya no operan: ABM

CIBanco, Intercam y Vector, señaladas por EU de posible lavado de dinero, ya no operan: ABM

Seis de cada 10 mexicanos se sienten inseguros: Inegi; Culiacán e Irapuato, las ciudades más peligrosas

Seis de cada 10 mexicanos se sienten inseguros: Inegi; Culiacán e Irapuato, las ciudades más peligrosas

Sheinbaum: Hay empresarios de EU involucrados en investigaciones por huachicol fiscal; destaca reducción de este delito

Sheinbaum: Hay empresarios de EU involucrados en investigaciones por huachicol fiscal; destaca reducción de este delito

Sube a 79 el número de fallecidos por lluvias e inundaciones en México; 19 siguen desaparecidos

Sube a 79 el número de fallecidos por lluvias e inundaciones en México; 19 siguen desaparecidos

En el costo del Museo Kalan hay 80 mdp en el aire

En el costo del Museo Kalan hay 80 mdp en el aire

Derrame de hidrocarburo en Río Pantepec fue por deslave tras fuertes lluvias, dice Sheinbaum; anuncia investigaciones

Derrame de hidrocarburo en Río Pantepec fue por deslave tras fuertes lluvias, dice Sheinbaum; anuncia investigaciones

La presidenta aseguró que hay muchas diferencias entre las visiones del feminismo en la y en el feminismo de la derecha, el cual afirmó, tiene muchas carencias.

La jefa del Ejecutivo federal señaló que en el movimiento de transformación la defensa de los derechos de la mujer están enmarcados en la defensa de los de México.

“La visión de la derecha, del feminismo de derecha, tiene muchas carencias, porque ¿Cuál igualdad? Estamos luchando por la igualdad, no solamente de mujeres en la sociedad y por supuesto ahí está la lucha de las mujeres.

Lee también

“Nosotros tenemos una visión distinta. Siempre lo he dicho, la derecha, que supuestamente defiende los derechos de las mujeres, y ¿por qué cuando tuvieron el poder nos llamaron `lavadoras de dos patas´ o por qué hablaron del `viejerio´?, o ¿por qué aumentó la violencia contra las mujeres? ¿o por qué no hubo políticas de acceso a la educación a las mujeres? Entonces no es lo mismo, sí hay diferencias en la visión y en la concepción nuestra de los derechos del mujeres en el marco de la justicia social“, dijo.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro/apr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]