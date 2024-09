Félix Salgado abre la puerta a Andy López Beltrán para 2030; "No hay que descartarlo"

Andrés Manuel López Beltrán es un excelente cuadro para convertirse en secretario general de Morena y no hay que descartarlo como posible candidato presidencial en 2030, aseguró el senador morenista Félix Salgado Macedonio.

En entrevista, el legislador por Guerrero dijo conocer desde hace años al hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien describió como “muy chambeador, muy conocedor y muy inteligente”.

“Yo lo conocí en territorio, el conoce también toda la República, Andy, muy bueno, muy bueno”, expresó.

-¿Dónde lo ve?, ¿en la Secretaría de Organización o en la Secretaría General de Morena? -se le preguntó.

-Yo lo veo en la Secretaría General. No sé si lo han dicho o no lo han dicho, y si no, pues aquí lo destapamos de una vez. Andy López Beltrán para secretario general de Morena. Es un muchacho muy chambeador, muy conocedor y además muy inteligente, que es lo importante, lo trae. -respondió.

Dijo que López Beltrán es un digno heredero del legado de su padre, el presidente López Obrador.

-¿Podríamos pensar que estaría poniendo la primera piedra hacia el 2030?

“No lo descartes, buena idea, me has dado buena idea, me estás dando ideas”, apuntó.

López Beltrán es un "excelente organizador": Mario Delgado

El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, respaldó la aspiración de Andrés Manuel López Beltrán, hijo del presidente López Obrador, quien está buscando un cargo al interior del partido, por ello el dirigente lo calificó como un "excelente organizador".

"El está en su derecho de participar, él desde muy joven está participando en la organización, es un extraordinario organizador que siempre ha estado en el movimiento, es fundador y claro que está en su derecho de participar, ahí tendrá que proponerse el próximo 22 de septiembre ante los congresistas nacionales", comentó.

En ese sentido, Mario Delgado recordó que se aprobó una convocatoria para llevar a cabo un Congreso Nacional el próximo 22 de septiembre y en ese congreso se va a renovar la dirigencia de Morena, a través del voto de los congresistas, que entrará en vigor el primero de octubre de este año, al primero de octubre del 2027.

"Pues ellos representan a toda la militancia, son 3 mil congresistas que fueron electos de manera libre y democrática en el 2022, cuando pusimos urnas en las plazas públicas y los militantes fueron de manera libre y secreta a votar y se eligieron a los congresistas que nos reunimos el 17 y 18 de septiembre de 2022. Son congresistas que tienen sus derechos vigentes y son los únicos, según los estatutos, quienes pueden elegir a la dirigencia", destacó.

A pregunta expresa sobre si ya sabe quiénes son los postulantes a la dirigencia nacional, Mario Delgado respondió: "Públicamente quienes han manifestado su deseo de participar son: Luisa María Alcalde y Andrés Manuel López Beltrán".

¿Andrés Manuel López Beltrán iría a la Secretaría o a la dirigencia?, se le preguntó a Mario Delgado.

"Pues ahí lo que él aspire, se proponga y lo avalen los congresistas nacionales", respondió.





