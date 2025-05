Federico Döring Casar, diputado federal del PAN, criticó la existencia de redes de huachicol binacional, las cuales trasladan crudo robado a Pemex, a países como Japón e India.

En conferencia de prensa, adelantó que interpondrá un punto de acuerdo para que “al menos” cinco funcionarios federales acudan a comparecer ante legisladoras y legisladores para explicar el tema.

“Tiene que venir Harfuch, tiene que venir el Director de Aduanas, tiene que venir alguien de la Secretaría de Energía, tiene que venir alguien del SAT, y por supuesto tiene que venir Pablo Gómez, de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), porque supuestamente le pagamos por eso, por monitorear esas operaciones, no para que le vengan a hacer la tarea del Gobierno de otros países. Todos ellos deberían de rendir cuentas y de explicarnos cómo es que todo ese entramado funcionó como una melodía perfectamente orquestada al unísono durante el gobierno de López Obrador”.

Este lunes, EL UNIVERSAL dio a conocer que una investigación de la División de Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos (IRS), destapó una compleja red de huachicoleo binacional, que contrabandea petróleo crudo robado a Pemex, hacia países como Japón e India, y que son lideradas por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa y el Cártel del Golfo.

Al respecto, Döring Casar criticó que haya sido un gobierno extranjero el que haya revelado dicha red, y no el Gobierno mexicano.

“Viene del Estados Unidos y no del Gobierno de México porque el Gobierno de Estados Unidos ya se dio cuenta que no existía el Huachicol Fiscal antes del 2019 porque nadie podía importar combustibles, solo Pemex, pero no había empresas que pudieran comprar e importar combustibles. Entonces eso lo permitió el narcoexpresidente López Obrador y lo volvió en huachicol fiscal, y los abrazos al narco de López Obrador han hecho que la alianza intolerable trascienda fronteras”, declaró.

El diputado panista sostuvo que con el dinero del Huachicol, el narco ha podido ampliar sus redes delictivas a través de la Comisión de Aduanas y de todas las actividades portuarias.

“Pero estos nuevos horizontes delictivos solo se dan con la complicidad de la Dirección General de Aduanas, que en la medida en la que siga ahí el pariente de Nico y siga siendo un recomendado de Andy López Obrador, pues te dice quién es el verdadero dueño del huachicol fiscal de este país”

Federico Döring agregó que los recursos del huachicol, también le han permitido al crimen organizado, financiar los laboratorios de Fentanilo y compra de armas.

“Es inevitable concluir que ese dinero del huachicol fiscal es en gran medida el dinero con el que los cárteles de narcotráfico se han venido armando y montando laboratorios de venta de drogas, porque con ese dinero es con el que van y compran las armas ilegalmente en Estados Unidos, y en eso estamos pagando los platos rotos de los seis años regalados al narco”, concluyó.

