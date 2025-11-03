La Facultad de Química de la UNAM anunció que, luego de una sesión extraordinaria del Consejo Técnico, se acordó mantener las clases de licenciatura en modalidad presencial conforme a los horarios establecidos, como resultado de una mesa de diálogo que contó con la participación de las autoridades y profesorado.

A través de un comunicado, la Facultad destacó que la decisión del órgano colegiado tiene como propósito fundamental garantizar la calidad educativa que se brinda al alumnado de la Facultad.

Lee también Morena acusa "uso político" de asesinato de Carlos Manzo; defiende estrategia de seguridad del gobierno federal

Aunado a ello, indicó que durante la sesión del Consejo Técnico, que se extendió por aproximadamente cuatro horas y media, se valoró las intervenciones de estudiantes, académicos y autoridades con el objetivo de dar continuidad a las actividades académicas del plantel.

Asimismo, detalló que se estableció que los profesores que así lo decidan puedan ofrecer streaming de su clase y proporcionar ejercicios y tareas por medios electrónicos.

Cabe mencionar que el plantel se encontraba en paro y a espera de que se cumplieran las solicitudes sobre seguridad que planteadas en el pliego petitorio generado por el alumnado.

Lee también PRI, PAN y MC piden al gobierno ser “autocrítico” por crisis de inseguridad; exigen justicia por asesinato de Carlos Manzo

Apenas el sábado pasado, la Facultad señaló que estaba por concluir el 100% del proyecto para ofrecer mayor seguridad a la comunidad universitaria en los edificios centrales, por lo que llamó a regresar a clases.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em