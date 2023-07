Los expresidentes del Partido Acción Nacional Gustavo Madero Muñoz y Germán Martínez Cázares expresaron su respaldo a la posible candidatura presidencial de Xóchitl Gálvez Ruiz en el Frente Amplio por México, integrado por PAN, PRI y PRD, mientras que Damián Zepeda, también exlíder panista, manifestó su apoyo a la senadora, pero reiteró su rechazo a la alianza del blanquiazul con los priistas.

Madero Muñoz y Martínez Cázares se han pronunciado en contra de una alianza con el PRI, pero consideran que la posible postulación de Gálvez Ruiz rebasa a los partidos políticos, porque es una candidatura que nace de la sociedad civil.

“Hoy, lo relevante no son el PAN, el PRI y el PRD, son los ciudadanos que están tomando un protagonismo que no tenían y eso es lo que me anima a mi”, señala el senador Madero Muñoz, del Grupo Plural.

Su compañero Martínez Cázares expone que en la actualidad los ciudadanos ya no votan por los partidos políticos sino por las personas, lo que pone a Xóchitl Gálvez en una gran ventaja competitiva.

Xóchitl Gálvez, aspirante presidencial del Frente Amplio por México, conecta con la ciudadanía y la gente ya no vota por partidos políticos sino por las personas, dicen panistas. Foto: Miguel Sierra | Archivo EFE

“La gente no vota por partidos ya, la gente vota por personas, por eso Xóchitl es un fenómeno, porque ni siquiera partido tiene, la gente no vota por partidos, por eso se fundó el Grupo Plural y por eso suena en el Senado, porque no tenemos partido”, apunta el exdirector general del IMSS.

El senador Madero Muñoz dice estar impresionado por el fenómeno que ha despertado Gálvez Ruiz, que en un mes logró “de un plumazo” rebasar a todos los otros 11 aspirantes y ponerse como puntera en algunas de las encuestas: “Esto habla de que tiene una historia, una biografía y un perfil que es lo que la gente está buscando para que la represente y por eso estoy muy entusiasmado.

“Eso es lo que más falta hacía, un personaje con estas características, que pudiera hablar con datos, con cifras, con evidencias, pero sobre todo con una demostración de su propio testimonio de vida, de lo que se puede lograr con un enfoque distinto al del presidente Andrés Manuel y de la 4T”, resalta.

Califica a Xóchitl como “una ojiva atómica con reacción en cadena”, que poco a poco va a ir reverberando y llegando a círculos más amplios de personas a las que va a cautivar.

“Tiene ese carisma que yo no veo en el caso de Claudia Sheinbaum, cuya fuerza está en otro lado, en el presidente Andrés Manuel, en la historia de su gobierno, pero no en su carisma personal. Esa es la kriptonita que trae Xóchitl Gálvez contra la 4T, que ella sí es una estrella que genera su propia luz y Claudia Sheinbaum es un planeta que refleja la luz de López Obrador”, destaca.

Martínez Cázares recalca que “Xóchitl Gálvez es auténtica, lo que es una de sus grandes fortalezas, que es auténtica, que es un liderazgo fresco frente al acartonamiento y a la simulación que nos gobierna”.

Advierte que se debe escoger con cuidado quiénes van a ser los candidatos a gobernadores del Frente Amplio por México, para que lo local fortalezca a Gálvez Ruiz.

En lo que no coinciden Martínez Cázares y Madero Muñoz es que mientras el primero insiste en que el resto de los aspirantes del frente deben declinar en favor de Gálvez Ruiz, el segundo afirma que la gente debe decidir.

“Nadie le creería al Frente Amplio [por México] que el candidato es otro que no sea Xóchitl, nadie le creería, sería entregar la plaza. Deben declinar todos los candidatos, Santiago [Creel] debe ser coordinador de la campaña o presidente del partido, los demás liderazgos deben usarse en otros cargos y buscar los cimientos locales que apuntalen a Xóchitl”, considera Martínez Cázares. En contraste, Madero Muñoz dice: “Yo les pido que no decline nadie, yo lo que quiero es que haya contienda, que gane a la buena, que no sólo complete las firmas sino que haga los recorridos, los debates y que después le levanten la mano y que salgamos unidos. Esa es la fotografía que yo estoy esperando, no la declinación sino la suma y el reconocimiento de un triunfo y de un liderazgo”.

El senador Zepeda Vidales remarca que no puede apoyar una alianza donde participe el PRI, pero reconsidera que una vez que se defina la candidatura del Frente Amplio por México valorará la situación y no descarta sumarse en caso de que Gálvez gane la encuesta.

“Hoy no es candidata, aún tiene que ganar internamente y ya ganado me parece que es el momento de tratar de sumar a otras personas que rechazamos la alianza”, apunta.

“Mi decisión ha sido no participar en esta etapa, pasando la etapa creo que es otro escenario en donde si encabeza una persona fresca como lo es mi compañera, creo que eso va a abrir la posibilidad a que muchas personas que tienen resistencia con la alianza lo puedan valorar”, afirma el panista.