La justicia de Estados Unidos canceló el proceso penal iniciado contra el empresario mexicano Alexandro Rovirosa Martínez, acusado de presuntamente sobornar a funcionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex) con el fin de obtener contratos de forma ilícita.

En resolución emitida hace unos días, la Corte Federal para el Distrito Sur de Texas absolvió a dicho empresario de violaciones a Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero poniendo fin al caso.

En diciembre del año pasado, un jurado en Houston condenó al empresario por presuntamente orquestar un plan en el que pagó más de 150 mil dólares en sobornos a funcionarios de Pemex para mantener contratos, y pagos de la convulsionada paraestatal y otras ventajas para sus empresas.

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Pero la Corte concluyó que las imputaciones presentadas por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos carecen de elementos necesarios con la finalidad de sostener el caso y señaló irregularidades procesales críticas que comprometieron la integridad del expediente.

De acuerdo con esta resolución, el caso de la fiscalía se vio debilitado debido a que los fiscales federales omitieron el llamado de testigos clave y ocultaron evidencia, porque no se proporcionó la totalidad de las pruebas, a pesar de que el Ministerio Público había afirmado lo contrario ante la Corte.

En la resolución se destaca que los fiscales se apoyaron en traducciones de mensajes de texto descontextualizadas y carentes de las certificaciones correspondientes, lo que impidió su verificación y confrontación por parte de la defensa.

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Al respecto, el equipo legal de Rovirosa Martínez, residente en Texas, afirmó que el fallo es una llamada de atención acerca de los riesgos de construir acusaciones sin bases sólidas.

"Este no es solo un fallo a favor de una persona; es una llamada de atención sobre los riesgos de construir acusaciones sin bases sólidas. La Corte fue contundente: las acusaciones no resistieron el análisis jurídico. Aquí no hubo delito, sino una narrativa que se desmoronó frente a la ley", indicaron.

El proceso en su contra generó una amplia atención mediática tanto en México como en Estados Unidos, y fue mencionado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien en agosto del año pasado afirmó que los contratos de Pemex con el empresario Alexandro Rovirosa Martínez y sus empresas no se llevaron a cabo y "se trató de un intento de soborno".

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