Más Información
Activistas reportan al menos 2 mil muertos en represión de las protestas en Irán; Trump dice a manifestantes que ayuda va en camino
Lesli, la conexión entre el "Tren de Aragua" y "La Unión Tepito"; así fungía como negociadora entre los grupos criminales
Transportistas inician bloqueos en Edomex; protestan por presuntas extorsiones y abusos en operativos de tránsito
¡Ciudado con el frente frío!; Gobierno federal emite recomendaciones para enfrentar las bajas temperaturas
Estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional, unidad 98, bloquean esta mañana la avenida Periférico al denunciar que autoridades de la Secretaría de Educación Pública (SEP) no acudieron a la primera mesa de trabajo pactada para atender demandas estructurales y académicas.
Este lunes, vocerías estudiantiles de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), unidad 98 Iztacalco, acudieron a la primera mesa de trabajo acordada con la SEP, programada para las 10:00 horas, sin que se presentaran las autoridades con capacidad de decisión. La reunión tenía como objetivo iniciar el análisis del pliego petitorio y atender la situación estructural, administrativa y académica del plantel.
El domingo, alumnos explicaron que el pasado 5 de enero se alcanzó un acuerdo oral para que el 6 de enero personal de Protección civil acudiera a valorar el edificio de la unidad 98, pero esa visita nunca se realizó, por lo que, hasta el momento, el plantel carece de una evaluación oficial sobre sus condiciones de habitabilidad. “Sin esa valoración, oficialmente nos quedamos sin edificio”, señalaron.
Aguilar Camín ironiza sobre Pablo Gómez y la reforma electoral; “quitando la escalera por la que él trepó”
mahc/apr
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]