Estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional, unidad 98, bloquean esta mañana la avenida Periférico al denunciar que autoridades de la ) no acudieron a la primera mesa de trabajo pactada para atender demandas estructurales y académicas.

Este lunes, vocerías estudiantiles de la (UPN), unidad 98 Iztacalco, acudieron a la primera mesa de trabajo acordada con la SEP, programada para las 10:00 horas, sin que se presentaran las autoridades con capacidad de decisión. La reunión tenía como objetivo iniciar el análisis del pliego petitorio y atender la situación estructural, administrativa y académica del plantel.

El domingo, alumnos explicaron que el pasado 5 de enero se alcanzó un acuerdo oral para que el 6 de enero personal de acudiera a valorar el edificio de la unidad 98, pero esa visita nunca se realizó, por lo que, hasta el momento, el plantel carece de una evaluación oficial sobre sus condiciones de habitabilidad. “Sin esa valoración, oficialmente nos quedamos sin edificio”, señalaron.

