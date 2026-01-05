Después de poco más de dos meses de haber sido tomadas, las unidades de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) 092 Ajusco, 095 Azcapotzalco y 098 Iztacalco fueron entregadas este lunes, por lo que la reanudación de actividades académicas será este 7 de enero.

Hoy, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, encabezó la primera mesa de trabajo para atender los puntos del pliego petitorio del movimiento estudiantil, durante la cual se acordó el fin del paro iniciado en octubre pasado, así como la entrega pacífica y ordenada de las instalaciones.

Durante la mesa, realizada al exterior de la unidad 092, el titular de la SEP, autoridades de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) y las y los integrantes del movimiento estudiantil, firmaron la carta de no represalias administrativas, académicas, laborales y jurídicas en contra de quienes participaron en el paro.

Posteriormente, las y los integrantes del movimiento estudiantil declararon formalmente el fin del paro y entregaron al secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, las instalaciones de la unidad 092.

Delgado realizó un recorrido por la unidad y constató que las instalaciones se encontraban en buen estado. “Reconozco que las instalaciones están en perfecto estado. No hubo ninguna alteración, no hubo ningún destrozo, no hubo ningún daño; las cuidaron muy bien”, señaló.

Destacó que se trabaja en un diagnóstico y en una propuesta de rehabilitación que será entregada a la comunidad educativa. Indicó que, como parte de los acuerdos alcanzados, se instalaron mesas de trabajo para atender los distintos temas planteados por las y los estudiantes, que van desde la infraestructura hasta los planes y programas académicos.

“Revisaremos toda la problemática que tenga el estudiantado para apoyarlos y que puedan sacar adelante sus estudios. También logramos acordar un calendario de actividades para que nadie pierda el semestre, se puedan recuperar las clases durante este mes, se cuente con calificaciones y arranque el siguiente ciclo escolar. No me queda más que reconocerles y agradecerles por el compromiso que han mostrado con su universidad, con esta lucha y con la causa de mejorar la Universidad Pedagógica Nacional”, comentó el funcionario federal.

Afirmó que la atención a las y los integrantes de la UPN confirma que el Gobierno de México, encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, escucha a las y los estudiantes, dialoga y actúa para garantizar una educación pública digna, segura y con justicia social. Fortalecer a la UPN es fortalecer el futuro educativo del país.

Por su parte, el subsecretario de Educación Superior, Ricardo Villanueva Lomelí, informó que este mismo día se acordó la instalación de mesas de trabajo para atender y resolver los temas de infraestructura y servicios; seguridad y protección civil; actualización de los planes de estudio de pregrado; evaluación docente en programas de licenciatura; fortalecimiento de los posgrados; becas y auditoría, en atención a las solicitudes del movimiento estudiantil.

