El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, adelantó que este miércoles, en punto de las 9:00 horas, las y los integrantes de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) se reunirán con consejeras y consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE).

En conferencia de prensa, detalló que tras la salida de Lorenzo Córdova y Ciro Murayama, la relación entre el nuevo Consejo y la Cámara de Diputados, "nació sana".

"La relación con el INE es una relación que nace sana, porque la renovación de cuatro consejeros ya no fue producto de cuotas ni de cuates, fue producto de un proceso democrático, insaculado, que no fue cuestionado, que no tuvo impugnaciones, y que derivado de eso se definieron las consejeras y consejeros", indicó.

Mier Velazco Detalló que en el encuentro refrendarán si petición para que las y los consejeros actúen con imparcialidad de cara a los procesos electorales de 2023 y 2024.

"Les hemos pedido que garanticen el libre ejercicio democrático de votar y ser votado, y que no haya fraudes ni manchas en el proceso electoral desde su inicio, y es lo que le vamos a reiterar de mañana", concluyó.

Ignacio Mier rechaza que Morena esté cerrando la Legislatura con "albazos"

Por otra parte, Ignacio Mier rechazó que su bandada esté cerrando la Legislatura con una serie de "Albazos".

En conferencia de prensa sostuvo que su partido ha promovido el diálogo, y dijo que todas las propuestas llevan consenso incluso con opositores.

Este martes, la sesión ordinaria inició con un proyecto para extinguir al INSABI, a fin de que sus funciones sean absorbidas por el IMSS BIENESTAR.

"Es falso que sean albazos, si algo ha sido plenamente analizado, es el INSABI, incluso parte de la narrativa durante tres años de la oposición a nuestro movimiento ha sido el área de salud y el seguimiento puntual al INSABI", indicó.

