Al manifestar que “no soy partidario de que se oculte información”, el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a que este lunes a que se den a conocer los videos del incendio en la estación migratoria en Ciudad Juárez, Chihuahua, ocurrido el pasado 27 de marzo, donde fallecieron 40 migrantes.

En el salón Tesorería, el Mandatario federal anunció - tras ser informado por su vocero Jesús Ramírez - que el Instituto Nacional de Migración señaló que la reserva de los videos fue a petición de la Fiscalía General de la República (FGR), pero que será este mismo lunes que la Fiscalía dé a conocer los videos de este incendio.

“Que fue la Fiscalía la que reservó el video, pero que hoy la Fiscalía lo da a conocer para que no haya ningún problema”, indicó.

Este lunes EL UNIVERSAL reveló que el INM reservó cinco años la entrega de los videos que registraron este incendio, por lo que será hasta 2028 que se den a conocer.

En conferencia de prensa matutina, López Obrador señaló que en ocasiones los abogados reservan esta información por el debido proceso, pero señaló que no se debe de ocultar nada porque “el que nada debe nada teme”.

"No soy partidario de que se oculte la información, no sé porque lo hicieron voy a preguntar para que se permita toda la información. A veces los abogados lo hacen por el llamado debido proceso, pero en estos casos y más en trágicos y dolorosos los usan nuestros adversarios, ustedes, por ejemplo, en EL UNIVERSAL, para golpearnos, responsabilizarnos de todo, pues no hay que dar motivo no hay que ocultar las cosas, el que nada debe nada teme.

“Entonces voy a pedir que se dé un informe hoy sobre lo que me estás preguntando y por qué se guardó el video", dijo.

INM clasificó como reservados los videos del incendio

Este lunes El Gran Diario de México informa que, a dos meses del incendio en la estación migratoria provisional en Ciudad Juárez, Chihuahua, en donde murieron 40 migrantes, el Instituto Nacional de Migración clasificó como reservados los videos que captaron esta tragedia por cinco años, por lo que será hasta 2028 que estos podrán ser vistos.

En respuesta a una solicitud de información hecha por EL UNIVERSAL, la Dirección General de Control y Verificación Migratoria del INM argumentó que -pese a que se pidió una versión pública de estos videos- su difusión podría poner en riesgo la vida de los elementos de Migración, personal de vigilancia, así como los migrantes extranjeros que estuvieron presentes en el incendio.

Con información de Enrique Gómez

