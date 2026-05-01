El Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos advirtió que el caso del Departamento de Justicia contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, “es sólo el principio”. En X, el comité aludió a la captura, en enero, del presidente venezolano Nicolás Maduro en una operación de fuerzas especiales estadounidenses en Caracas. Dijo que de Maduro “hasta Rocha Moya, si estás implicado en el tráfico de drogas hacia Estados Unidos, te haremos rendir cuentas”. Agregó que “los días de impunidad para los narcoterroristas han terminado”.

Derek S. Maltz, exdirector interino de la DEA, dijo que el caso contra Rocha Moya y otros funcionarios “es crucial en la estrategia para desmantelar los cárteles”.

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