Juan Ramón de la Fuente, titular de la SRE, informó que el primer ministro de Canadá, Mark Carney, se reunirá con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo el próximo 18 de septiembre, donde se esperan anuncios de inversiones.

Durante la presentación de acciones de protección para personas mexicanas en Estados Unidos, el canciller señaló que Carney estará en México los días 18 y 19 de septiembre. “Va a ser una reunión muy exitosa”, dijo y agregó que también vendrán empresarios representantes de compañía importantes, así como tres o cuatro miembros de su gabinete y su jefe de oficina.

“Es una agenda para revisar fundamentalmente los temas bilaterales, pero también los que nos atañen como norteamericanos”, expresó.

“Es darle continuidad a estas conversaciones (...) Habrá anuncios en inversiones y comunicados conjuntos”, comentó De la Fuente.

Roberto Velasco, jefe de la Unidad para América del Norte de la SRE, apuntó que desde hace siete años no había una visita de un primer ministro de Canadá a México.

“Será muy relevante y mostrará la profundización en materia económica y comercial”, dijo Velasco.

Kevin Brosseau, zar del fentanilo de Canadá, fue recibido ayer en la Cancillería, donde coincidió con autoridades mexicanas en la relevancia de cooperar en temas de salud.

Así como lo ha hecho con Estados Unidos, México revisó con Canadá el combate al fentanilo, en el marco de la próxima visita del primer ministro Mark Carney, para reunirse con la presidenta Sheinbaum Pardo el 18 de septiembre.

Velasco comentó que conversaron con el zar sobre vías de colaboración para atender retos compartidos en materia de fentanilo: “Coincidimos en la relevancia de cooperar en temas de salud pública”.

Al encuentro acudió también Tricia Geddes, viceministra de Seguridad Pública de Canadá; el embajador Cameron MacKay, y Mike Duheme, comisario de la Real Policía Montada de ese país.

El canciller aseguró por otro lado que hay mucha coordinación con China sobre los temas arancelarios, después de que México se propusiera gravar 50% las importaciones de automóviles ligeros del gigante asiático, al descartar un rompimiento de relaciones diplomáticas por esa causa. “La relación es muy cordial, amistosa en donde estos temas se plantean, se abordan, se platican. La relación sigue siendo una relación productiva y cordial”, expresó.

De la Fuente subrayó que hay mucha comunicación con el embajador Chen Daojiang, además que han sostenido diversas reuniones de trabajo en las últimas semanas, “para informarles de manera oportuna y de manera directa cuáles son los alcances del Plan México y cuáles son las nuevas oportunidades que se abren, al tiempo de las razones, como se ha dicho con toda claridad, México está revisando sus esquemas de comercio con todos los países que con los que no tenemos un tratado de libre comercio”.

Sobre la presencia de agentes encubiertos extranjeros en México, dijo que “no tenemos absolutamente ninguna información al respecto, así de claro”.

Ante los festejos patrios de los próximos 15 y 16 de septiembre, la Secretaría de Relaciones Exteriores llamó a las personas mexicanas en Estados Unidos a cuidarse y no arriesgarse, dadas las amenazas de detenciones en redadas.

De la Fuente explicó que la red consular está trabajando y reforzará su vigilancia con acciones de prevención, información y protección. Además, se hizo un llamado a las personas mexicanas a respetar las leyes estadounidenses.

Vanessa Calva Ruiz, directora de Protección Consular y Planeación Estratégica, precisó que al 10 de septiembre se han brindado más de 14 mil 200 asesorías legales a paisanos, así como diversas actividades para ofrecer a la comunidad mexicana atención a sus dudas.

Puntualizó que se han brindado más de 6 mil 930 visitas para brindar asistencia y asesoría en los recintos de detención. Sobre el centro de detención Alligator Alcatraz de Florida, Calva Ruiz mencionó que se han entrevistado, hasta este 11 de septiembre, a 148 connacionales y se han realizado ocho visitas.