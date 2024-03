Luego de que alrededor de 46 periodistas, intelectuales y académicos exigieron en un desplegado cobertura equitativa para las candidatas presidenciales en los medios de comunicación, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que “es el mundo al revés”.

En su conferencia mañanera de este martes 12 de marzo en Palacio Nacional, López Obrador aseguró que los firmantes tienen los medios “a su favor”.

“No lo he visto, pero me dicen que piden equidad. ¡Es el mundo al revés! Si tienen todos los medios de información, de manipulación a su favor. ¿Qué no tienen a todos los periodistas que hacen las mesas de análisis en Televisa? (...) Todos en contra de nosotros”, expresó al mencionar los programas Tercer Grado y Es la Hora de Opinar.

En el Salón Tesorería, López Obrador mencionó al excanciller Jorge Castañeda, al escritor Héctor Aguilar Camín y al periodista Leo Zuckermann, y se lanzó contra articulistas del periódico Reforma.

Exigen cobertura equitativa

A través de una carta dirigida a la opinión pública, periodistas, intelectuales y académicos exigieron cobertura equitativa para las candidatas presidenciales en los medios de comunicación, de cara al proceso electoral.

En la carta firmada por figuras como Ángeles Mastretta, Antonio Lazcano Arau, Enrique Krauze, Héctor de Mauleón, Jean Meyer, José Antonio Crespo, Julio Frenk, Luis Rubio, Roger Bartra, entre otros, señalaron que “la lucha por la equidad en la cobertura de los medios a todas las candidaturas y campañas fue parte esencial de la transición democrática. No obstante, el tiempo ha mostrado que los avances en las leyes electorales han sido insuficientes”.

Explicaron que “en la práctica, los medios pueden cumplir cuantitativamente con tiempos equitativos, pero también pueden privilegiar cualitativamente una candidatura en detrimento de las demás”.

Acusaron que el discurso del presidente López Obrador acerca del “cerco mediático” en su contra y la hostilidad que, afirma, recibe por parte de la mayoría de los medios de comunicación, no resiste el análisis factual y aseguraron que “hoy la presión de Palacio Nacional sobre los medios es similar a la que se ejercía desde Los Pinos en tiempos del antiguo sistema político”.

Denunciaron que “la prensa, la radio y la televisión están padeciendo esos embates que buscan privilegiar a la candidata del oficialismo en detrimento de la candidata de la oposición y en el caso de la radio y la televisión es particularmente grave, porque son los medios que llegan a un amplio público”.

