En medio de las negociaciones por precios justos para sus productos, la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) respaldó a los productores de maíz, quienes, dijo, enfrentan una “realidad desesperante” y sostuvo que sus exigencias no son un capricho, sino una demanda legítima.

A través de un comunicado, indicó que los precios internacionales y la falta de mecanismos efectivos de protección han llevado a los agricultores a malbaratar el fruto de su trabajo, poniendo en riesgo su sustento y el de sus familias.

En ese sentido, resaltó que “la situación es urgente y no admite dilación. Si no se atiende con prontitud y justicia, corremos el riesgo de caer en una descomposición social irreversible que afectará tanto al campo como a la economía nacional y al bienestar de millones de mexicanos”.

En Michoacán, productores realizaron bloqueos en 10 puntos carreteros, impidiendo la llegada de turistas.

Aunado a ello, expresó su preocupación por las afectaciones que los bloqueos carreteros han generado a miles de personas en estados como Jalisco, Guanajuato y Michoacán, pues, afirmó, las pérdidas económicas son millonarias y el daño al tejido social es incalculable.

Ante ello, hizo un llamado al gobierno federal para que actúe con altura de miras, diligencia y verdadera capacidad de negociación, “porque México tiene una larga historia de luchas agrarias que no pueden ser ignoradas”.

“Es responsabilidad del Estado crear y fortalecer mecanismos que garanticen precios de garantía justos, apoyos efectivos al campo, y compensación por las pérdidas económicas que esta crisis ha generado en tan pocos días”, manifestó.

Mientras que a los productores, los exhortó a buscar caminos de diálogo que “no profundicen el sufrimiento de otros hermanos mexicanos que también viven situaciones difíciles”.

Además, invitó a la sociedad a la comprensión mutua, al diálogo constructivo y a la búsqueda de soluciones que beneficien a todos.

